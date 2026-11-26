Ngày 23-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14709 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 6193, ngày 8-5-2026 về thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch mới đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn đã triển khai trong công tác xây dựng dữ liệu đất đai thời gian qua từ cấp tỉnh đến xã, tạo cơ sở pháp lý để cấp xã tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở, bảo đảm tiến độ đề ra.

Nhiều kết quả tích cực

Qua thời gian triển khai Kế hoạch số 6193, đến tháng 11, toàn tỉnh có tổng số 1,5 triệu thửa đất đã được đo lập bản đồ địa chính. Trong đó, nhóm 1 các thửa đất “đúng, đủ, sạch, sống" hoàn thiện hơn 1,1 triệu thửa, đạt tỷ lệ 94,3% trên tổng số thửa đất đã xây dựng CSDL; nhóm 2 dữ liệu cần làm sạch, bổ sung còn hơn 64.000 thửa đất; nhóm 3 thửa đất chưa có dữ liệu còn hơn 284.000 thửa đất. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi CSDL đất đai sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đồng bộ dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS); ban hành Quy định giúp đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang cập nhật đồng bộ dữ liệu đất đai.

Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cho biết, đối với hơn 64.000 thửa đất nhóm 2 chưa bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, nguyên nhân chủ yếu do việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay giữa các bên không sống tại địa phương; sai lệch giữa hệ tọa độ bản đồ cũ (HN-72) với hệ tọa độ chính quy (VN-2000); hoặc thông tin chủ đất đã mất chưa cập nhật thẻ Căn cước công dân. Đối với nhóm 3, còn 25 xã, phường chưa có bản đồ địa chính chính quy hoàn chỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhóm 2, Sở NN-MT đã giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát hồ sơ lưu trữ. Trường hợp chưa có thông tin sẽ lập danh sách gửi UBND cấp xã để hỗ trợ thu thập thẻ Căn cước, Căn cước công dân, thực hiện đối chiếu bản lưu hồ sơ, bản đồ gốc để xác định vị trí thửa đất, nếu cần thiết sẽ mời chủ sử dụng phối hợp xác định tại thực địa và gửi danh sách các trường hợp chưa khớp nối thông tin sang UBND cấp xã và công an địa phương để đối soát trực tiếp với CSDL quốc gia về dân cư. Đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính Sở NN-MT đã hoàn thành dự án đo đạc, lập bản đồ và xây dựng CSDL đất đai. Dự kiến, trong năm 2026, sẽ bố trí vốn để thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế dự toán, làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà thầu đo đạc theo phương thức cuốn chiếu, đo đạc xong đưa ngay lên CSDL.

Khẩn trương triển khai kế hoạch mới

Theo lộ trình điều chỉnh tại Nghị quyết số 21, ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; văn bản hướng dẫn ngày 7-11-2026 của Bộ NN-MT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14709 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 6193. Theo kế hoạch mới, tỉnh sẽ tập trung lực lượng hoàn thành toàn bộ việc thu thập, làm sạch và nâng cấp chất lượng dữ liệu đối với các thửa đất thuộc nhóm 2. Đến năm 2027, hoàn thành xây dựng mới CSDL và tích hợp đồng bộ đối với các thửa đất thuộc nhóm 3 vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Đồng thời, Sở NN-MT tích cực phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí năm 2027 để tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương hỗ trợ nguồn lực, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin vận hành liên tục.

Tại cuộc họp ngày 19-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quan điểm, mốc thời gian thực hiện nhiệm vụ Bộ NN-MT đã đề ra. Vấn đề điều chỉnh kế hoạch lần này nhằm cập nhật các hướng dẫn, chỉ đạo mới nhất từ bộ chuyên ngành cho phù hợp với tình hình chung của cả nước cũng như thực tế tại địa phương. Lần điều chỉnh này cũng kế thừa các kinh nghiệm, bài học rút ra từ quá trình điều hành của tổ công tác các cấp từ tỉnh đến xã, phường trong thời gian qua. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch điều chỉnh là phương án phân chia chỉ tiêu và mốc thời gian thực hiện đối với tất cả các xã, phường. Đối với đơn vị khối lượng ít, cần đẩy nhanh tiến độ và kết thúc sớm trong tháng 6-2027 để giải phóng nguồn lực. Với các đơn vị khối lượng lớn phân bổ chỉ tiêu thực hiện đều đặn theo từng tháng và giao mốc hoàn thành chính thức vào tháng 10-2027. Ngành NN-MT tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch; chính quyền cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch riêng và tổ chức thực hiện ngay; Sở Tài chính phải bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí cần thiết để các đơn vị, địa phương triển khai hoàn thành các mục tiêu công việc đã đề ra.