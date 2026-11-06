Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu về giáo dục

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Ngành Giáo dục đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục.

Đến hết tháng 10, toàn ngành đã phát hành hơn 19 triệu học bạ số phổ thông, đạt trên 97%; đồng bộ 11,4 triệu học bạ và hơn 900.000 văn bằng lên VNeID.

Cơ sở dữ liệu văn bằng số đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 22/10/2026. Các cơ sở giáo dục cũng sử dụng rộng rãi hệ thống quản lý học tập, học liệu số, triển khai dạy học trực tuyến và kết hợp trực tiếp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 100% phần mềm quản trị các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên; phát hành học bạ số giáo dục phổ thông đạt 99,9%; hoàn thành 100% việc số hoá và đẩy lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đổi mới phương thức dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu và quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dữ liệu số theo kế hoạch; hoàn thiện lộ trình về hạ tầng số. Trên cơ sở đó, các địa phương cũng sẽ tập trung bố trí nhân lực, nguồn lực hoàn thành số hóa dữ liệu về giáo dục.