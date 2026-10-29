Tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV và cả năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh và một số xã, phường.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kịch bản tăng trưởng tháng 10 và cả năm 2026; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026 bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18,24%, lượng khách du lịch tăng 20%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21%. Vùng nguyên liệu các cây trồng chủ lực tiếp tục được mở rộng; công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư công được chú trọng. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế được bảo đảm; chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026. Trọng tâm là kích cầu du lịch, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp, xây dựng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, 2 tháng cuối năm, tỉnh khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến, thủy điện, khai khoáng; đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án đã đủ điều kiện, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng ngay trong quý IV, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Về du lịch, UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; công khai rộng rãi các chính sách hỗ trợ trên phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường quảng bá trên báo chí và mạng xã hội; phát triển phố đi bộ, kinh tế đêm, tổ chức các sự kiện tại những địa bàn trọng điểm để hút khách du lịch. Các địa phương cần chủ động đề xuất phương án kích cầu, tổ chức sự kiện phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tế. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy xác định những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm, nhất là đối với các dự án năng lượng, hạ tầng và đô thị. UBND tỉnh cần thành lập các tổ công tác chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng tại các dự án trọng điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường cử tổ công tác hỗ trợ xã Thanh Nưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường phải chủ động vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ các dự án.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.