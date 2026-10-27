Tập trung hoàn thành mục tiêu, kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho Nhân dân

Khám sức khỏe cho người dân xã Phú Long.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 30/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân; thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, ngành Y tế và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch; tỷ lệ khám của tỉnh còn thấp so với cả nước (xếp thứ 30/34 tỉnh, thành phố theo Báo cáo số 216-BC/ĐU ngày 19/10/2026 của Đảng ủy Bộ Y tế).

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, tại Công văn số 783-CV/TU ngày 26/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định việc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong những tháng cuối năm. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả thực hiện tại địa bàn, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức khám, hoàn thành chỉ tiêu đối với từng nhóm đối tượng theo tiến độ đã đề ra tại Kế hoạch số 185/KHUBND ngày 27/5/2026, Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 07/9/2026 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tập trung toàn bộ nguồn lực, nhân lực, thiết bị hỗ trợ cho các địa bàn chậm tiến độ; tổ chức khám lưu động, tăng ca, tăng buổi; bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn tuyệt đối. Thực hiện phương châm "khám đến đâu, cập nhật dữ liệu đến đó" trên hệ thống VNeID/Sổ sức khỏe điện tử, tránh tồn đọng dữ liệu.

Thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại những cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ khám thấp, tiến độ chậm; kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chủ động khám sức khỏe, phòng bệnh, quản lý sức khỏe lâu dài.