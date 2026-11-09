Tập trung hoàn thành đúng kế hoạch các nhiệm vụ thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cục, vụ thuộc các bộ, ngành trung ương có liên quan và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án ngoài ngân sách thuộc đề án.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, thời gian qua, việc triển khai đề án tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đến nay, một số nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hải quan đã cơ bản hoàn thành; các dự án đầu tư hạ tầng và dự án cửa khẩu thông minh tiếp tục được triển khai.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu KTKC Đồng Đăng - Lạng Sơn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án tại cuộc họp

Cụ thể, đối với dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 từ 6 làn xe lên 14 làn xe, đến nay giá trị khối lượng thi công đã đạt gần 83% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục còn lại, nhà đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 11/2026 để có thể đưa vào vận hành trong thời điểm cuối năm 2026.

Cũng theo báo cáo, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 từ 4 làn xe lên 8 làn xe đã hoàn thành, đang triển khai thi công cọc khoan nhồi, đúc dầm và bệ mố cầu; dự án Nhà làm việc liên ngành tại khu vực mốc 1088/2-1089, các hạng mục san nền đã đạt 98%, hạng mục nhà làm việc đã hoàn thành phần thô, đang thi công hoàn thiện và hệ thống điện.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), Tổ phó Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, các nhà đầu tư cũng đang tập trung triển khai, thực hiện; các cơ quan liên quan cũng đang tập trung đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư, vận hành cửa khẩu thông minh lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp 5G Private, thiết bị, phần mềm và hoàn thiện phương án kỹ thuật tổng thể về kiến trúc, tích hợp, kết nối các hệ thống; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện quy trình, thủ tục hải quan và kiểm tra, giám sát hàng hóa qua cửa khẩu thông minh…

Đoàn công tác xem xét sơ đồ bố trí sang tải tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120

Trong chương trình, lãnh đạo Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn cũng báo cáo về phương án tổng thể vận hành thử nghiệm thông quan xe IGV vào ban đêm tại khu vực mốc 1119-1120 thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Thành viên Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án ngoài ngân sách thuộc Đề án đã trao đổi, làm rõ tiến độ các công việc liên quan; nêu những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc.

Cùng đó, lãnh đạo các cục, vụ thuộc các bộ, ngành trung ương có liên quan đã trao đổi về phương án vận hành thử nghiệm IGV vào ban đêm; hướng dẫn các cơ quan của tỉnh về triển khai quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa, quy trình kiểm dịch y tế, quy trình giám sát phương tiện IGV… khi thông quan qua cửa khẩu thông minh; triển khai kết nối dữ liệu 5G Private, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu…

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu: Các cơ quan liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư các dự án ngoài ngân sách thuộc đề án tập trung hoàn thành đúng kế hoạch các nhiệm vụ đã được giao. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, hoàn thiện các giải pháp công nghệ, kết nối dữ liệu, hạ tầng viễn thông 5G Private để tổ chức thực hiện cửa khẩu thông minh trong thời gian tới.

Đồng chí giao Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương trao đổi, thống nhất với Quảng Tây, Trung Quốc về thời gian, phạm vi, phương thức vận hành IGV và cơ chế xử lý tình huống phát sinh khi vận hành mô hình cửa khẩu thông minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị thuộc các bộ, ngành trung ương tham gia Tổ công tác tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Đề án, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền của tỉnh nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện theo đúng thời hạn yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 540/TB-VPCP ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 thành lập Tổ công tác đặc biệt triển khai đề án. Tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh và cán bộ cấp vụ, cục của các bộ, ngành Trung ương có liên quan.