Tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Tạ Uyên, Đảng bộ xã Yên Mô.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Để thực hiện mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên.

Trong đó có Công văn số 303-CV/ TU, ngày 26/2/2026 về tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và các kế hoạch chuyên đề nhằm mở rộng nguồn phát triển đảng viên trong đối tượng là người theo tôn giáo, doanh nghiệp ngoài nhà nước và học sinh, sinh viên. Trước thực tế kết quả ở một số địa phương còn thấp, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1844-CV/VPTU, ngày 22/9/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về rà soát, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026.

Căn cứ tổng hợp kết quả kết nạp đảng viên đến ngày 25/9/2026, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị 46 đảng ủy xã, phường có kết quả kết nạp dưới 70% chỉ tiêu rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, xác định rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp làm việc với 18 đảng ủy xã, phường có kết quả kết nạp dưới 50% chỉ tiêu để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; việc giao chỉ tiêu, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, ngày 30/10, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị làm việc với một số đảng ủy xã, phường về công tác phát triển đảng viên năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến 32 điểm cầu xã, phường. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời định hướng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong những tháng cuối năm.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã từng bước đổi mới phương thức tạo nguồn, chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ các phong trào thi đua, lao động, học tập và công tác. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được cụ thể hóa đến từng tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và người đứng đầu. Tại xã Kim Sơn, địa bàn có tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 47,2% dân số, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã hiện có 20 chi bộ trực thuộc, với 1.004 đảng viên.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao Ban Xây dựng Đảng tham mưu xây dựng kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ thực hiện chỉ tiêu; thường xuyên rà soát, phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Cùng với giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, Đảng ủy xã chú trọng gắn trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và người đứng đầu với kết quả thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc được tăng cường, bảo đảm việc kết nạp đảng viên đúng quy trình, tiêu chuẩn, coi trọng cả số lượng và chất lượng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 22/10, Đảng bộ xã Kim Sơn đã kết nạp 59 đảng viên, vượt 96,7% chỉ tiêu được giao, là địa phương có tỷ lệ kết nạp so với mục tiêu năm cao nhất tỉnh; trong số đảng viên mới được kết nạp có 12 đảng viên là người Công giáo. Đồng chí Đỗ Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Sơn cho biết: Kết quả đạt được trước hết xuất phát từ việc cấp ủy xác định rõ trách nhiệm trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Các chi bộ được yêu cầu chủ động phát hiện những quần chúng có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong lao động, học tập và công tác để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Việc tạo nguồn được thực hiện từ sớm, không chờ đến khi có chỉ tiêu mới triển khai.

Cùng với Kim Sơn, Đảng bộ xã Yên Mô cũng là một trong những địa phương sớm hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Ngay từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc rà soát nguồn quần chúng ưu tú, xác định từng đối tượng, từng lĩnh vực để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ và xem xét kết nạp. Đến ngày 22/10/2026, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 112,2% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Theo đồng chí Bùi Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mô, một trong những giải pháp được địa phương chú trọng là phát hiện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nguồn phát triển đảng viên được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, từ đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, giáo viên đến lực lượng dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất. Đặc biệt, các chi bộ thôn quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ thôn, người hoạt động không chuyên trách; các trường học chú trọng tạo nguồn từ học sinh ưu tú.

Những kết quả từ Kim Sơn, Yên Mô cho thấy, khi cấp ủy chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm và có cách làm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, công tác phát triển đảng viên sẽ có chuyển biến tích cực. Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 22/10/2026, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.255 đảng viên, đạt 85,6% kế hoạch năm, tương ứng tỷ lệ 2,6% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Riêng 129 đảng bộ xã, phường kết nạp được 5.672 đảng viên, đạt 84,2% kế hoạch. Có 46 đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu; 32 đảng bộ đạt dưới 75% chỉ tiêu, trong đó 6 đảng bộ đạt dưới 50%.

Để phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; rà soát kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thành cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Cùng với đó, các cấp ủy cần tập trung rà soát, làm tốt công tác tạo nguồn, chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở những lĩnh vực có tiềm năng; khai thác hiệu quả nguồn kết nạp trong đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công nhân trong các doanh nghiệp.

Đối với những quần chúng đủ điều kiện, cần khẩn trương cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, đồng thời thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình kết nạp theo quy định. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên; gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Đối với những địa bàn, chi bộ gặp khó khăn trong tạo nguồn, cấp ủy cần đánh giá đúng nguyên nhân, xây dựng giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, không để tình trạng thiếu nguồn kéo dài mà không có biện pháp khắc phục.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng và tinh thần chủ động, trách nhiệm từ cơ sở, công tác phát triển đảng viên đang có những chuyển biến tích cực. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, đồng thời xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.