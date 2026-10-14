Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026.

Sáng 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các đại biểu.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, đồng chí nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực, quyết liệt triển khai, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện chủ động, gắn xây dựng Đảng với củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tiếp tục được chú trọng, gắn với những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao hiệu quả vận hành mô hình tổ chức mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường theo hướng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tại Hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển.

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý III/2026 đạt 9,95%, chín tháng đầu năm đạt 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua; có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 642,96 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động, nổi bật là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác thật sự thiết thực, chủ động phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị

Trước hết, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, để tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn Đảng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cùng với đó, lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi. Tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu. Các địa phương phải chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện cụ thể, tình hình thực tiễn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%; đặc biệt nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là trong những tháng cuối năm; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm....

Đồng thời, chỉ đạo rà soát tình hình lao động, việc làm, có giải pháp khả thi giải quyết tình trạng thất nghiệp cho hơn 1,6 triệu thanh niên, từng bước đưa lực lượng này trở lại thị trường lao động.

Chỉ đạo bứt phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí lưu ý triển khai hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; hoàn thành việc kết nối, làm sạch và đưa vào khai thác hiệu quả 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình thế giới và khu vực, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế,... bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hoá xã hội, y tế, giáo dục.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, địa phương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động giải đáp, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lý từng vấn đề cụ thể, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để chậm trễ trong việc giải đáp, giải quyết các kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo và ban hành thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban đảng Trung ương, theo dõi sát tình hình địa phương, nhất là việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, không để tồn đọng, chậm trễ, gây ách tắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.