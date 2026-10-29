Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026

Sáng 29/10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11/2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm; Thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các địa phương trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có các đồng chí trợ lý Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các đồng chí trong Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương…

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng 10/2026.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả 465 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo kết quả công tác Công an tháng 10, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng 10/2026 (tính đến ngày 25/10), lực lượng Công an đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả 465 nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao.

Công tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 được thúc đẩy quyết liệt, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi mạnh phương thức làm việc. Công tác phát triển công nghiệp an ninh vượt tiến độ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành phần tham luận.

Về công tác đảm bảo TTATXH, đã ban hành kịch bản khung ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; ban hành 5 hướng dẫn và tổ chức các hội nghị, hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tội phạm ma tuý; triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác điều tra, rút ngắn thời gian điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chiến dịch 360 ngày phát triển công dân số Việt Nam. Công tác làm sạch, cập nhật dữ liệu và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID và dịch vụ công đạt 94,7%, tỉ lệ trả kết quả trực tuyến đạt 87,34%.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày tóm tắt kết quả công tác Công an tháng 10/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2026.

Về công tác xây dựng lực lượng, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đối ngoại, đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Triển khai 10 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tại 30 Đảng uỷ Công an đơn vị, địa phương.

Ban hành kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về xây dựng danh mục thẩm quyền và trách nhiệm của Công an ba cấp. Triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; đề án đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho Công an xã giáp biên.

Các đại biểu trình bày tham luận, báo cáo một số nội dung công tác theo yêu cầu.

Tổ chức thành công Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt, hiệu quả; công tác cung cấp thông tin trên môi trường mạng đạt nhiều kết quả tích cực.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận, báo cáo một số nội dung công tác theo yêu cầu; nêu những công tác đã làm được, những vấn đề còn tồn tại và giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu đưa ra những vấn đề còn tồn tại và giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp về đích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích của toàn lực lượng CAND trong tháng 10/2026.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp về đích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã xác định; kiên quyết không để nhiệm vụ năm 2026 tồn đọng, chậm muộn sang năm 2027.

Văn phòng Bộ chủ trì, điều phối các đơn vị tổng kết công tác năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả các mặt công tác của từng đơn vị, địa phương, trên từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ mục tiêu, rõ yêu cầu về kết quả có kiểm chứng

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức quản trị công việc; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII để xác định chính xác các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2027, thể hiện rõ nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, “Ba nhất” của lực lượng CAND. Các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ mục tiêu, rõ yêu cầu về kết quả có kiểm chứng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung cao độ các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì và phối hợp...

Công an các đơn vị, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác quản lý người nước ngoài và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện. Các đơn vị Cảnh sát theo dõi, đôn đốc, quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phòng chống tai nạn giao thông; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp cuối năm…

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.