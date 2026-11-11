Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 với chất lượng, hiệu quả cao nhất

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và chỉ huy Công an 10 địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Phòng Tham mưu Công an TP, đến nay, Công an 10 xã, phường cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, đòi hỏi các đơn vị phải tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong thời gian còn lại của năm.

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu tập trung phân tích tiến độ thực hiện từng nhóm chỉ tiêu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả công tác tại cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, xác định nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể. Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP cũng trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, góp phần tháo gỡ khó khăn cho Công an các xã, phường trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rà soát những chỉ tiêu chưa hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, không để ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Công an TP.

Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, ngay sau buổi làm việc, Công an các đơn vị, địa phương phải khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Quá trình triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 với chất lượng, hiệu quả cao nhất.