Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, tạo nền tảng phát triển

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành ghi nhận, biểu dương kết quả Xã Hồng Dân đạt được; đồng thời yêu cầu địa phương rà soát, phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt, để có giải pháp khắc phục cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành đề nghị Xã Hồng Dân đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng. Đặc biệt, khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển của xã trong thời gian tới.

Đồng chí cũng yêu cầu địa phương triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, bảo đảm mọi người, mọi nhà có điều kiện đón Tết năm 2027.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyển quân, giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo của địa phương cho thấy, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Xã Hồng Dân tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 9.800 ha, sản lượng lúa 78.347 tấn; diện tích thả nuôi tôm hơn 5.900 ha, đạt 100% kế hoạch, sản lượng tôm, cua ước 2.361 tấn.

Xã vận động xã hội hoá giáo dục hơn 1 tỷ đồng; khám sức khoẻ cho 42.353 người dân, đạt hơn 79% kế hoạch; hỗ trợ 8 căn nhà Đại đoàn kết và triển khai xây dựng 8 căn nhà cho hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 8.784 hồ sơ, giải quyết đạt 98,7%; số hoá hồ sơ đạt 98,2%, thanh toán trực tuyến 98,55%.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Toàn Đảng bộ có 1.331 đảng viên; tỷ lệ triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đạt 74,56%, chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 96%.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồng Dân Hà Tấn Linh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất trên địa bàn còn chịu tác động của biến đổi khí hậu, giá cả hàng hoá biến động. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm.

Quý IV/2026, Xã Hồng Dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm, trong đó quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.

Địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng y tế, hoàn thành khám sức khoẻ, sàng lọc cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027 và các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.

* Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự lễ ra mắt mô hình chợ số 4.0 tại chợ Ngan Dừa, Xã Hồng Dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình chợ số 4.0 tại chợ Ngan Dừa.

Mô hình nhằm hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ tiểu thương nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế rủi ro trong giao dịch tiền mặt và từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu tham quan chợ số, tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương và người dân cài đặt, sử dụng các phương thức thanh toán số