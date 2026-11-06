Tập trung hỗ trợ học sinh Trường trung học cơ sở Kim Liên ổn định học tập

Vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường Tiểu học Kim Liên (Hà Nội). (Ảnh: THÙY LINH)

Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường Kim Liên về việc triển khai khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại điểm học tạm của Trường trung học cơ sở Kim Liên ngày 5/11.

Trước mắt, trong một vài ngày tới, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm chương trình học tập không bị gián đoạn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phối hợp Ủy ban nhân dân phường Kim Liên, các nhà trường lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp để giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Kim Liên sớm trở lại dạy và học trực tiếp. Việc rà soát, lựa chọn địa điểm cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Cùng với việc bảo đảm địa điểm học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân phường Kim Liên khẩn trương rà soát, thống kê sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố để có phương án cấp phát bổ sung kịp thời.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tại điểm học tạm của Trường trung học cơ sở Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có đoàn công tác đến hiện trường nắm bắt tình hình, phối hợp cơ quan chức năng triển khai các công việc khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu học tạm của Trường trung học cơ sở Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh.