Tập trung gỡ vướng mặt bằng Dự án Cơ sở hạ tầng Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông

Sáng 27-10, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cơ sở hạ tầng Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang).

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích 38,85ha. Chủ đầu tư đang triển khai giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng 14,86ha, liên quan đến 325 trường hợp. Đến nay, toàn bộ các trường hợp này đã được kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trong đó 107 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. UBND phường Nam Nha Trang đã ban hành 146 quyết định thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, còn 176 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, gồm 84 trường hợp có người sinh sống thực tế, phải di chuyển chỗ ở và 92 trường hợp đất trống, không có người ở thực tế. Các hộ dân có nhiều đơn khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường và việc bố trí tái định cư. Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận 31 đơn khiếu nại và 79 đơn kiến nghị; đã báo cáo phục vụ giải quyết 13 đơn khiếu nại, trả lời 37 đơn kiến nghị. Dự án đã giải ngân 110 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Ban Quản lý dự án và UBND phường Nam Nha Trang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với 84 trường hợp phải di chuyển chỗ ở, UBND phường Nam Nha Trang chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh thực tế, làm rõ nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ về việc bố trí đất ở hoặc nhà ở. Chậm nhất ngày 30-10, địa phương phải có báo cáo chi tiết về các trường hợp này và đề xuất phương án xử lý ban đầu. Trước ngày 10-11, phường phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị chuyên môn thống nhất phương án, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Đại diện UBND phường Nam Nha Trang báo cáo tại cuộc họp.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý ngay khi nhận được báo cáo của địa phương, không chờ văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh; hoàn thành báo cáo tham mưu trước ngày 17-11. Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, rà soát quỹ căn hộ để bán cho các hộ phải di chuyển chỗ ở phục vụ giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

Đối với 92 trường hợp đất trống, không có người sinh sống thực tế, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu UBND phường Nam Nha Trang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình quyết định cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 10-11. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế, gửi Công an tỉnh trước ngày 20-11.