Tập trung gỡ vướng cho các khu tái định cư

Thời gian qua, tỉnh chú trọng triển khai nhiều dự án tái định cư (TĐC) nhằm tạo quỹ đất bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thi công. Những điểm nghẽn này cần được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các công trình vào sử dụng.

Xác định những điểm nghẽn

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh vừa kết thúc quá trình giám sát 4 dự án TĐC trên địa bàn, qua đó ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài, khiến tiến độ triển khai chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, công tác GPMB chưa hoàn thành, những bất cập về quy hoạch và nguồn vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, kéo dài thời gian thực hiện một số dự án.

Đồng chí Lữ Thanh Hải khảo sát Dự án Di dời, tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã.

Tại Dự án Khu TĐC Vạn Thắng (giai đoạn 1), đến ngày 20-10, công tác GPMB đạt 85,65%, nhưng khối lượng xây lắp mới đạt khoảng 45%. Dự án đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2027. Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, chưa nhận tiền và bàn giao đất. Mặt bằng được bàn giao không liên tục, thiếu đồng bộ khiến nhà thầu khó tổ chức thi công. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương tiếp tục vận động người dân, tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành GPMB trong năm 2026.

Cũng do vướng mắc về GPMB, Dự án Khu TĐC Vĩnh Thái, phường Nam Nha Trang tuy được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, trong 83 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện còn 35 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu do chưa đồng thuận về giá bồi thường và việc bố trí TĐC. Đáng chú ý, 14 trường hợp đã có quyết định giao đất TĐC nhưng chưa có trường hợp nào nhận đất. Do mặt bằng thi công chưa thông suốt, khối lượng san nền mới đạt 45,34% diện tích công trình, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Ninh Mã (giai đoạn 2), xã Đại Lãnh lại gặp vướng mắc về quy hoạch. Theo Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh, phần lớn diện tích khu TĐC chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch liên quan của Khu Kinh tế Vân Phong, khiến dự án chưa đủ cơ sở để trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy dự án đã được cập nhật trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa, nhưng các quy hoạch liên quan vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Riêng Dự án Di dời và TĐC khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã, nay thuộc xã Vạn Ninh, tuy đã có 183/202 trường hợp bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ thi công vẫn chậm. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp khiến khối lượng san nền mới đạt khoảng 32%. Sau khi được cấp phép khai thác vật liệu phục vụ dự án, nhà thầu đã tăng cường vận chuyển đất về công trường, huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 11-2026.

Thực tế tại 4 dự án cho thấy, tuy nguyên nhân chậm tiến độ khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu phải sớm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch và điều kiện thi công. Nếu không được giải quyết dứt điểm, các dự án sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến việc tạo quỹ đất TĐC, bố trí chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Để tháo gỡ những vướng mắc, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh kiến nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát triển quỹ đất, tập trung giải quyết các trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án Khu TĐC Vạn Thắng. Đối với Dự án Khu TĐC Ninh Mã, chủ đầu tư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm tháo gỡ những bất cập giữa các cấp độ quy hoạch, tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án. Các đơn vị liên quan đến Dự án Khu TĐC Vĩnh Thái và Dự án Di dời và TĐC khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo tập trung giải quyết những tồn tại về GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Cuối tháng 10 vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án TĐC trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát và nắm bắt tình hình thực tế tại các dự án TĐC, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án TĐC. Trong đó, cần tăng cường phối hợp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết dứt điểm các tồn tại, bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Thi công tại Khu tái định cư Vạn Thắng, giai đoạn 1.

Với những vướng mắc về quy hoạch tại Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Ninh Mã (giai đoạn 2), đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để lập, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sớm tạo cơ sở triển khai dự án. Đối với Dự án Khu TĐC Vạn Thắng (giai đoạn 1), đồng chí đề nghị Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vượt thẩm quyền. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự.

Liên quan đến Dự án Di dời và TĐC khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở từng hạng mục, khẩn trương hoàn thành GPMB và đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh thi công. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần xem xét chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục triển khai, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Riêng Dự án Khu TĐC Vĩnh Thái, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, làm rõ tiến độ thực hiện, công tác GPMB và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân. UBND phường Nam Nha Trang cần tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định đối với những trường hợp cố tình không hợp tác. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ những vướng mắc trong công tác GPMB.

Việc quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các khu TĐC không chỉ nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn góp phần tạo quỹ đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, đây là điều kiện để người dân bị ảnh hưởng sớm có nơi ở ổn định, từng bước bảo đảm cuộc sống và sinh kế lâu dài.