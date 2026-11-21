Nội dung trên được đặt ra tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chương trình và kế hoạch thực hiện năm 2026 trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng 20-11 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu bê tông hóa gần 1.788 km, sửa chữa, mở rộng gần 980 km đường giao thông nông thôn. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng.

Chương trình tiếp tục thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ưu tiên kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và xây dựng nông thôn mới.

Riêng năm 2026, sau điều chỉnh, toàn tỉnh dự kiến bê tông hóa gần 199 km, sửa chữa, mở rộng gần 80 km đường giao thông nông thôn, với khối lượng xi măng hỗ trợ hơn 43.500 tấn.

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 90,6 tỷ đồng, trong đó 73,6 tỷ đồng quy đổi từ hỗ trợ xi măng và hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Đại diện các địa phương tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bình Dương

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chương trình còn chậm. Trong 84 địa phương có danh mục công trình, mới có 2 địa phương hoàn thành lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp xi măng; 16 địa phương đang thực hiện thủ tục mua sắm, đấu thầu; 66 địa phương chưa triển khai đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đề nghị giảm khối lượng hoặc không tiếp tục thực hiện một số công trình do khó khăn trong huy động nguồn vốn đối ứng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải sớm tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân kinh phí năm 2026.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu rà soát, điều chỉnh cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng khu vực, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi khả năng huy động đóng góp của người dân còn hạn chế.

Việc phân cấp phải gắn với trách nhiệm của địa phương trong lựa chọn danh mục, tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng và quản lý công trình sau đầu tư. Đối với kế hoạch năm 2026, các địa phương phải khẩn trương rà soát, tập trung triển khai và giải ngân các công trình đã đăng ký. Những công trình đề nghị gia hạn sang năm 2027 phải có kiến nghị, kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ tiến độ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết từng công trình, đơn giản hóa thủ tục; Sở Tài chính hướng dẫn giải ngân thuận lợi, kịp thời. Các sở, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vật liệu xây dựng, khai thác hiệu quả nguồn vật liệu tại chỗ nhằm giảm chi phí đầu tư; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để triển khai chương trình.

Việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn về cơ chế, nguồn vốn và tổ chức thực hiện sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa giao thông nông thôn, phát huy hiệu quả phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.