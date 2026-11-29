Tập trung giải tỏa mặt bằng, tái thi công tuyến đường 760 tỷ đồng
Sau nhiều năm “đắp chiếu” do vướng GPMB, dự án đường Liên khu vực 6 có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng sẽ tái khởi công ngay trong tháng 1/2027. Đây là kết quả của nỗ lực tuyên truyền, vận động, gỡ vướng thu hồi đất của xã Sơn Đồng. Hiện, công tác giải tỏa mặt bằng đang được tập trung để bàn giao xong trong tháng 12/2026 phục vụ thi công, xây lắp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-trung-giai-toa-mat-bang-tai-thi-cong-tuyen-duong-760-ty-dong-246261129174514952.htm