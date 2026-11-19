Tại cuộc họp chiều 17-11 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết hằng tuần đối với các điểm nghẽn; không để tình trạng văn bản qua lại kéo dài, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức cuộc họp chiều 17-11. Ảnh: Quang Thái

Cũng với tinh thần chỉ đạo đó, hôm nay (19-11), đồng chí Bí thư Thành ủy cùng Đoàn công tác thành phố sẽ làm việc với Ban Thường vụ 8 xã: Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh, Nội Bài, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Trọng tâm buổi làm việc nhằm nhận diện những điểm còn ách tắc, phân định nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể giữa thành phố và cơ sở để giải quyết; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cấp thành phố ngay từ xã, phường.

Cách đặt vấn đề này cho thấy, lãnh đạo thành phố quyết tâm đi đến tận cùng của vấn đề, không dừng ở báo cáo; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn, gắn với địa chỉ trách nhiệm, không dừng ở những yêu cầu chung chung. Đây là cách tiếp cận thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao trước những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn phát triển.

Một dự án chậm triển khai, một thủ tục kéo dài, một kiến nghị chính đáng chưa được giải quyết dứt điểm - phía sau mỗi sự trì trệ ấy không chỉ là nguồn lực bị lãng phí, mà còn là cơ hội phát triển và niềm tin của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Vì vậy, giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn có ý nghĩa rất quan trọng, chính là giải phóng những nguồn lực đang bị cản trở, khôi phục động lực phát triển và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Nhờ sự vào cuộc quyết tâm đó, vấn đề đã được nhận diện sẽ phải có người chịu trách nhiệm, cam kết thời hạn xử lý và được kiểm tra thường xuyên. Sự chậm trễ không còn cơ hội trở thành trạng thái bình thường trong hoạt động của bộ máy.

Đó cũng là sự tiếp nối nhất quán việc thực hiện phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời, đây là bước cụ thể hóa tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đã cam kết tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt đó cần được lan tỏa, tạo chuyển biến thực chất trong vận hành bộ máy để hướng vào ưu tiên giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn.

Để làm được điều đó, các sở, ban, ngành thành phố phải chủ động rà soát những vướng mắc, không chờ địa phương kiến nghị mới vào cuộc. Mỗi vấn đề cần được phân loại rõ, vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền cấp nào, cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp, thời hạn và sản phẩm giải quyết là gì. Những vấn đề liên ngành phải có đầu mối đủ thẩm quyền điều phối, tránh tình trạng trách nhiệm chung thì bị bỏ ngỏ.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã, phường, yêu cầu đặt ra càng cụ thể hơn. Hà Nội là địa phương phân cấp, ủy quyền mạnh nhất, với 946 nhiệm vụ đang được giao cho cấp xã đảm nhiệm.

Được phân cấp, phân quyền nhiều hơn đồng nghĩa với trách nhiệm chủ động và năng lực thực thi phải cao hơn. Cấp cơ sở phải thực sự sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, hiểu rõ từng dự án, từng nguồn lực, từng kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; giải quyết ngay những việc thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, cần duy trì kỷ luật kiểm tra, giám sát và đánh giá tiến độ. Những nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi thường xuyên. Những việc chậm phải được cảnh báo sớm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Những tập thể, cá nhân chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, giải quyết hiệu quả công việc cần được ghi nhận, biểu dương. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Kiểm tra, giám sát phải trở thành động lực thúc đẩy công việc.

Suy cho cùng, năng lực lãnh đạo không chỉ được khẳng định ở tầm nhìn hay những quyết sách đúng, mà còn ở khả năng kịp thời giải tỏa ách tắc, tháo gỡ điểm nghẽn. Mỗi ách tắc, điểm nghẽn được tháo gỡ là một nguồn lực được giải phóng; mỗi công việc được giải quyết đến cùng là một bước củng cố niềm tin. Hà Nội không thể bước nhanh tới tương lai nếu vẫn để những ách tắc của hôm qua níu chân.