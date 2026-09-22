Tập trung giải quyết vướng mắc về đấu nối các tuyến đường BOT

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án BOT giao thông, trong đó, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh là nhà đầu tư 4 dự án BOT giao thông, gồm: Dự án xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Đồng Hới; dự án Đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn Km672+00-Km704+900; Trạm thu phí Quán Hàu tại Km671+500 Quốc lộ 1; dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km741+170-Km756+705; dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ TP. Đông Hà đến TX. Quảng Trị Km756+705-Km769+947; Trạm thu phí Đông Hà Km763+800 Quốc lộ 1 và dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549-Km605+000 và đoạn Km617+000-Km641+000 do Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình là nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các dự án xây dựng hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu vận tải, đi lại và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cũng nảy sinh một số vướng mắc trong việc kết nối với các tuyến đường BOT của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh. Đặc biệt, nhiều vị trí đấu nối là các trục đường giao thông huyết mạch, dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành, nhà đầu tư BOT lý giải việc đấu nối vào các tuyến đường BOT hiện nay theo các quy định của pháp luật về đường bộ, kết nối giao thông đường bộ không vướng mắc. Tuy nhiên, việc đấu nối còn liên quan đến quyền lợi của nhà đầu tư, như: Thất thoát về lưu lượng, ảnh hưởng đến thu phí, phương án tài chính…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị luôn chia sẻ và tiếp tục đồng hành để giải quyết một số khó khăn của nhà đầu tư BOT; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, nhà đầu tư BOT cần có các giải pháp kỹ thuật trước mắt để các chủ đầu tư của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ; giao Sở Xây dựng làm đầu mối để hỗ trợ nhà đầu tư và tham mưu cho UBND tỉnh có các buổi làm việc với các bộ, ngành trung ương nhằm giải quyết một số vướng mắc về đấu nối vào các tuyến đường BOT…