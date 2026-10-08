Tập trung giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong cải cách hành chính

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo, từ năm 2024 đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh Thanh Hóa được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định tiến độ, cơ quan chủ trì và trách nhiệm thực hiện.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác CCHC đã từng bước được chuyển từ cách tiếp cận nặng về triển khai nhiệm vụ sang chú trọng hơn đến sản phẩm, tiến độ và kết quả đầu ra. Tỉnh đã quan tâm gắn kết quả CCHC với trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức đánh giá, chấm điểm CCHC đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tỉnh đã thực hiện 66 lượt kiểm tra CCHC, phát hiện 189 vấn đề, trong đó đã khắc phục 185 vấn đề, đạt 97,9%. Cùng với đó, chuẩn hóa 3.164 quy trình thuộc các sở, ngành, đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc “1 xuyên suốt” và “6 rõ”, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, trách nhiệm giải quyết công việc.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã ban hành 569 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 1.123 TTHC mới, 2.956 TTHC sửa đổi, bổ sung và 1.132 TTHC bãi bỏ; không có TTHC nào được ban hành trái quy định.

Tỉnh cũng đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính; 166/166 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã đi vào hoạt động; 100% hồ sơ TTHC được số hóa khi tiếp nhận và 100% TTHC được thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa trong triển khai các nhiệm vụ CCHC; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Thanh Hóa nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC hàng năm phải cụ thể, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phải thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tỉnh cần tập trung tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cũng đề nghị Thanh Hóa thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, số hóa hồ sơ, giấy tờ và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Trong đó, chú trọng các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, tỉnh cần thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Chính phủ về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua thanh tra, kiểm tra chuyên đề, nhất là tại cấp xã và những lĩnh vực nhạy cảm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý của đoàn công tác, đồng thời khẳng định Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương, chủ động tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, qua đó tạo sự thông thoáng, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC của tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.