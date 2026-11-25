Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí: Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Tham dự có các đồng chí: Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham dự phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ.

Theo đó, tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao các đơn vị, địa phương giải quyết 3 vụ việc cụ thể. Tới nay, có 2 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 1 vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị, địa phương phối hợp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo các vụ việc được giao giải quyết tại phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 54 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 37 đơn; lưu 17 đơn do không đủ điều kiện xử lý (đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định; đơn không ký tên; trùng lặp; gửi đơn đồng thời đến nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết).

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 59 đơn, đã xử lý, chuyển 8 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xem xét, giải quyết; hướng dẫn công dân gửi 4 đơn tới đúng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật và lưu 47 đơn do không đủ điều kiện xử lý (đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định; đơn không ký tên; trùng lặp; gửi đơn đồng thời đến nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết).

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả các vụ việc được giao giải quyết.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 6 đơn, lưu các đơn này do đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Cùng với việc xử lý đơn thư, các đơn vị cũng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý đơn kỳ trước, nhất là những vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết.

Công dân Phạm Thanh Hải trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Phạm Thanh Hải (TDP 2, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) kiến nghị sớm chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất ở đã thu hồi thuộc Dự án Khu dịch vụ thương mại Tân Khang Phú (phường Hoành Sơn).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với công dân Phạm Thanh Hải tại phiên tiếp công dân.

Qua nghe trả lời của các đơn vị liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc, trao đổi với nhà đầu tư để sớm hoàn thành việc chi trả kinh phí bồi thường cho công dân.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp công dân Phan Thị Phương Lan (TDP 20, phường Thành Sen) kiến nghị liên quan tới việc thu hồi đất của gia đình khi thực hiện Dự án Công viên trung tâm phường Thành Sen; công dân Lưu Thị Bình (thôn Hương Long, xã Hương Khê) kiến nghị liên quan tới tranh chấp đất đai và bản án dân sự sơ thẩm năm 2024 của TAND tỉnh.

Công dân Phan Thị Phương Lan (TDP 20, phường Thành Sen) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Công dân Lưu Thị Bình (thôn Hương Long, xã Hương Khê) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân định kỳ.

Qua nghe kiến nghị của công dân và báo cáo của đơn vị, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan có thẩm quyền phối hợp với UBND phường Thành Sen, UBND xã Hương Khê rà soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cụ thể cho công dân theo quy định.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc; các vụ việc được giao giải quyết cơ bản được quan tâm xem xét, xử lý, báo cáo tiến độ, kết quả theo quy định, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên tiếp công dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo tại các phiên tiếp công dân, trong đó tập trung xử lý các vụ việc đã được giao giải quyết.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất theo quy định.

Quá trình tiếp nhận, xử lý các vụ việc cần nhất quán phương châm “giải quyết từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, lấy đối thoại, vận động, tuyên truyền, giải thích làm giải pháp trọng tâm; nỗ lực “giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân, không chỉ giải quyết hết thẩm quyền”, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài về đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chế độ chính sách cho người có công, gia đình có công với cách mạng.

Các cấp, các ngành phải chủ động giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, từ sớm, từ khi mới phát sinh; không để những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở trở thành vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người, vượt cấp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vụ việc đã được tiếp và chỉ đạo tại phiên tiếp công dân định kỳ; tổng hợp tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.