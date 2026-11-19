Đoàn công tác khảo sát hệ thống cống thoát nước dọc Quốc lộ 17, đoạn qua xã Trại Cau.

Trước đó, cử tri xã Trại Cau kiến nghị các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý hệ thống cống thoát nước dọc Quốc lộ 17 (đoạn qua thôn Cao Phong cũ). Theo phản ánh, khi mưa lớn, nước thoát chậm, gây ngập úng và tràn qua mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cử tri cũng kiến nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đường 269C (đoạn từ xã Bảo Lý cũ đi xã Trại Cau) hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư đường giao thông, bia di tích và các hạng mục hạ tầng tại điểm di tích lịch sử ATK thôn Cao Phong, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tham quan và giáo dục truyền thống.

Đối với vấn đề nước sinh hoạt, cử tri đề nghị xây dựng phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế tại các công trình cấp nước tập trung. Trong đó, công trình cấp nước tại xóm Bãi Vàng và xóm Mỏ Sắt hoạt động kém ổn định; công trình cấp nước tại xóm Cầu đã ngừng hoạt động.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục tình trạng thoát nước chậm trên tuyến Quốc lộ 17.

Đối với tuyến đường 269C đang sửa chữa nhưng tiến độ chưa bảo đảm, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Những kiến nghị còn lại được Đoàn khảo sát ghi nhận để tiếp tục có ý kiến với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.