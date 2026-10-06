Tập trung giải quyết kiến nghị về giao thông, thoát nước và đời sống dân sinh

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bảo Thuận tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị và phát triển văn hóa.

Đại biểu Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu chủ trì hội nghị

Trong đó, cử tri thôn Tân Lạc 1 đề nghị tiếp tục quan tâm triển khai, hoàn thiện tuyến đường trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và phục vụ sản xuất của người dân. Cử tri cho rằng việc sớm hoàn thành công trình sẽ góp phần tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế khu vực.

Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng khơi thông hệ thống mương thoát nước dọc Quốc lộ 20 qua địa bàn. Trong đó, một số vị trí cần được rà soát, xử lý để bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng nước ứ đọng, ảnh hưởng đến khu dân cư và an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Cùng với đó, các cử tri phản ánh một số đoạn đường trên địa bàn đã xuống cấp, cần sớm được kiểm tra, sửa chữa. Người dân cũng kiến nghị tỉnh và địa phương quan tâm bố trí nguồn kinh phí phục vụ chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường và diện mạo các khu dân cư.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, cấp đổi quyền sử dụng đất, vấn đề điện và mạng lưới an toàn điện trong mùa mưa bão...

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri Bảo Thuận kiến nghị có thêm các chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện địa phương và các cơ quan liên quan đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và xuất phát từ thực tiễn đời sống của cử tri.

Đại biểu Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đại biểu Phạm Thị Phúc đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể từng nội dung; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cần chủ động xem xét, giải quyết, nhất là các kiến nghị liên quan trực tiếp đến giao thông, thoát nước, chỉnh trang khu dân cư và đời sống văn hóa của người dân.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề nghị tổng hợp đầy đủ để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời thông tin tiến độ, kết quả đến cử tri.

Địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Theo báo cáo của UBND xã Bảo Thuận, 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 8/9 đạt 37,53 tỷ đồng, bằng 98% dự toán được giao.

Đến cuối tháng 9, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao đầu năm đạt hơn 8,2 tỷ đồng, tương đương 84%; địa phương phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong những tháng cuối năm.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với hơn 6.559 ha cà phê, 387 ha sầu riêng, 223 ha dâu tằm cùng nhiều loại cây trồng khác. Toàn xã có hơn 19.645 ha đất rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65,41%. Các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được triển khai.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua xã Bảo Thuận đang được địa phương tập trung thực hiện. Dự án thu hồi khoảng 70,67 ha đất, với tổng kinh phí bồi thường 332,5 tỷ đồng. Đến ngày 11/9, đã chi trả hơn 305,8 tỷ đồng, đạt 91,5%; địa phương tiếp tục vận động 13 gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.