Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri, không để các vụ việc kéo dài

Tổ đại biểu số 12 HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nam Phước.

Thông qua buổi làm việc, cử tri xã Nam Phước lần lượt kiến nghị HĐND thành phố một số nhóm vấn đề trọng tâm liên quan đến nguồn lực để đầu tư nâng cấp kè Bắc Trà Đông và kè Đông Bình nhằm phòng chống thiên tai; sớm đưa vào hoạt động cảng cá Hồng Triều; nâng cấp năng lực cung ứng nước sạch; cải thiện khả năng thu gom, xử lý rác thải. Thành phố quan tâm cũng như có cơ chế hỗ trợ người dân hiến đất mở đường, nâng cấp giao thông nông thôn; chấn chỉnh, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với điều tiết, bình ổn giá vật liệu xây dựng…

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy xã Nam Phước tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị liên quan đầu tư hạ tầng, công trình dân sinh và nhu cầu phát triển của địa phương, đề nghị UBND xã tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ cần thiết, tính cấp bách, khả năng cân đối nguồn lực để xây dựng kế hoạch giải quyết. Liên quan đến những kiến nghị mang tính cơ chế, chính sách, lãnh đạo thành phố đề nghị Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách của thành phố.