Công văn nêu rõ: Hồi 8h03 ngày 24-11-2026 xảy ra vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội; theo nắm bắt sơ bộ, vụ nổ nghi do khí gas làm 5 người chết, 11 người bị thương. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ nghi do khí gas nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo:

Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nêu trên, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.