Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư

Báo cáo số 373/BC-TCD của Ban Tiếp công dân tỉnh thể hiện: Trong 9 tháng năm 2026, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã thực hiện 255 lượt tiếp với 359 lượt công dân, liên quan đến 244 vụ việc. Hoạt động tiếp công dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh ghi nhận 169 lượt tiếp với 191 lượt công dân, liên quan đến 163 vụ việc.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức và phục vụ tốt 9 phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, 9 phiên tiếp dân của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân phiên thường kỳ tháng 11/2026 - Ảnh: T.L

Về công tác xử lý đơn thư, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận và phân loại đơn thư, hồ sơ liên quan đến 1.447 vụ việc; trong đó có 1.172 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm: 47 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh (24 đơn khiếu nại lần hai về đất đai, 22 đơn tố cáo hành chính lần đầu và 1 đơn kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực đất đai). Có 1.125 đơn không thuộc thẩm quyền, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phân loại và chuyển 989 đơn đến đúng cấp có thẩm quyền đồng thời hướng dẫn cụ thể 136 trường hợp giúp công dân hiểu rõ quy trình giải quyết đơn thư.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19 quyết định giải quyết hoặc đình chỉ khiếu nại; 9 kết luận nội dung tố cáo; 25 thông báo không thụ lý và tổ chức 6 cuộc họp đối thoại trực tiếp với công dân.

Phát huy vai trò cơ quan tham mưu

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định, trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu thành lập Tổ giúp việc Bí thư Tỉnh ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của tổ giúp việc.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp 83 lượt công dân tại trụ sở Tỉnh ủy. Trong 9 tháng năm 2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, tham mưu xử lý, giải quyết 465 đơn thư của công dân bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, không để đơn thư tồn đọng, gồm có: 18 đơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển đến; 356 đơn Bí thư Tỉnh ủy chuyển; 17 đơn Thường trực Tỉnh ủy giao và 74 đơn Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp nhận. Về phân loại đơn thư, có 328 đơn kiến nghị, phản ánh; 46 đơn khiếu nại; 81 đơn tố cáo và 10 đơn nội dung khác.

Kết quả giải quyết, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển 221 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn và lưu 233 đơn; báo cáo 11 đơn.

Với vai trò cơ quan thường trực của Tổ giúp việc Bí thư Tỉnh ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 11 phiên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tại các phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy có 32 công dân đăng ký tiếp liên quan đến 21 vụ việc. Sau các phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành kết luận kịp thời của Bí thư Tỉnh ủy cho công dân được rõ.

Sau phiên tiếp công dân ngày 16/11/2026, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân; chú trọng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng thiết thực, sát thực tiễn và đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong xem xét, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, không để phát sinh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, phức tạp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Nhìn lại công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Long chia sẻ: Mặc dù Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội... Tuy nhiên, quá trình sáp nhập, vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp, địa bàn mở rộng thêm, số lượng đơn thư phát sinh nhiều hơn, trong đó nội dung liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội, như: Đất đai, chế độ chính sách; việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên trong quá trình sáp nhập; về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố...

“Những tháng cuối năm 2026, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác dự báo, theo dõi quá trình xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn Đảng ủy các xã, phường, đặc khu thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân theo Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân...”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.