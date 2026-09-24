Tập trung giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Trường Đại học: Hoa Lư, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: đến ngày 15/9/2026, cả nước có 1.081.727 giáo viên mầm non, phổ thông, GDTX trong biên chế. So với định mức, số giáo viên mầm non thiếu 25.972 giáo viên, thừa cục bộ 1.450 giáo viên; số giáo viên tiểu học thiếu 26.562 giáo viên, thừa cục bộ 4.239 giáo viên; số giáo viên THCS thiếu 40.545 giáo viên, thừa cục bộ 5.231 giáo viên; THPT thiếu 17.441 giáo viên, thừa cục bộ 1.703 giáo viên; GDTX thiếu 5.575 giáo viên, thừa cục bộ 144 giáo viên.

Sau khi các tỉnh thực hiện điều tiết, cả nước vẫn còn thiếu 103.328 giáo viên so với định biên. Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, cả nước đã bố trí được 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sang làm giáo viên, tuy nhiên năm học 2026-2027 số học sinh và số lớp tăng hơn so với năm học 2025-2026 do đó tính riêng cấp học mầm non, phổ thông, cả nước vẫn còn thiếu 97.897 giáo viên. Để bù đắp một phần số giáo viên còn thiếu, hiện cả nước đang thực hiện hợp đồng với 49.648 giáo viên trong các trường công lập; tuy nhiên vẫn còn thiếu 48.249 giáo viên so với định biên.

Về vấn đề đào tạo sư phạm: Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022. Trong giai đoạn 2021-2025, Nhà nước đã dành 18.976 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ chính sách cho sinh viên sư phạm. Tính từ năm 2023 đến năm 2026, tổng số chỉ tiêu đào tạo các ngành Sư phạm là 114.500 chỉ tiêu; tổng số sinh viên nhập học là 107.500 sinh viên; số sinh viên đã tốt nghiệp là 87.300. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, như: Nhiều trường có nguy cơ không đạt lộ trình đến năm 2030 có 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Theo báo cáo của 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước, 100% các trường thiếu hụt về diện tích đất đai, cơ sở vật chất và ký túc xá xuống cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu lãnh đạo các địa phương: Rà soát số liệu về giáo viên cần thiết dựa trên cơ cấu dân số, học sinh; rà soát các cơ chế, chính sách để chủ động thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên trong năm học này, tuyển hết biên chế được giao; chủ động điều chuyển giáo viên hợp lý; bố trí nguồn ngân sách để hợp đồng giáo viên…

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại nhu cầu giáo viên trên toàn quốc; rà soát, điều chỉnh định mức giáo viên phù hợp với tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng phương án biên chế ngành Giáo dục giai đoạn 2027-2031. Hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên dôi dư sau sắp xếp cơ sở giáo dục. Chủ trì nghiên cứu sửa đổi cơ chế, chính sách khuyến khích, đặt hàng sinh viên sư phạm…

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các vướng mắc về biên chế, tuyển dụng giáo viên để xây dựng phương án biên chế ngành Giáo dục giai đoạn 2027-2031.

Về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo: rà soát, thu gọn các cơ sở đào tạo giáo viên; tập trung phát triển các trường sư phạm trọng điểm; chuẩn hóa đầu ra trong đào tạo giáo viên trong toàn hệ thống, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc thực tế; đổi mới công tác tuyển sinh ngay từ đầu vào, siết chặt đánh giá đầu ra; xây dựng đề án nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm trình cấp có thẩm quyền xem xét…