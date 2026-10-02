Tập trung giải phóng mặt bằng, tạo đà phát triển các khu, cụm công nghiệp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm, các khu công nghiệp (KCN) đạt doanh thu khoảng 30 tỷ USD, giá trị xuất khẩu 28 tỷ USD, nộp ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 100 nghìn lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 KCN, khu công nghệ số tập trung với 384 dự án còn hiệu lực, gồm 202 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 19.144 triệu USD và 182 dự án DDI, tổng vốn đăng ký 65.109 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số KCN còn gặp khó khăn. Một số chủ đầu tư hạ tầng chưa bố trí đủ nguồn vốn ứng trước để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quỹ đất tái định cư còn thiếu.

Đối với CCN, theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh được quy hoạch 74 CCN, tổng diện tích 4.069 ha. Đến nay, 41 CCN đã được thành lập, còn 33 CCN chưa thành lập. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, các CCN trên địa bàn tỉnh thu hút 101 dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 16.800 lao động.

Khó khăn hiện nay là tiến độ một số dự án còn chậm do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục đất đai. Hạ tầng giao thông chưa được triển khai theo tiến độ, ảnh hưởng đến việc đấu nối giao thông và đầu tư các hạng mục điện, nước, viễn thông. Một số chủ đầu tư chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án theo tiến độ đề xuất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu các sở, ngành phát biểu ý kiến.

Đại biểu địa phương phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung phân tích việc xác định rõ thứ tự ưu tiên trong đầu tư, tránh dàn trải nguồn lực, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn cho giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư rất lớn; đề nghị rà soát từng khu, cụm công nghiệp để xác định khả năng triển khai, nhu cầu sử dụng đất và khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp; ưu tiên những khu đã có nhà đầu tư, có khả năng triển khai thực tế, hạ tầng kết nối thuận lợi.

Về giải phóng mặt bằng và tái định cư, các ý kiến đề nghị rà soát quy hoạch, quy mô các khu tái định cư theo nhu cầu thực tế, bảo đảm diện tích và hạ tầng thiết yếu phù hợp. Đồng thời cần rà soát trách nhiệm, năng lực tài chính của các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhất là những trường hợp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phục vụ giải phóng mặt bằng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong điều hành phải căn cứ khả năng cân đối nguồn lực để lựa chọn công việc ưu tiên; quy hoạch phải có tính kế thừa, gối đầu, nhưng triển khai theo lộ trình, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất, minh bạch; quy hoạch khu tái định cư phải phù hợp với khu vực đã và đang giải phóng mặt bằng. Cùng với đó hạ tầng giao thông, điện, nước, môi trường phải được tính toán đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thời gian qua đã triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển các khu, CCN, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân là rất quan trọng. Trong định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030, công nghiệp tiếp tục là trọng tâm, với mục tiêu thu hút trên 30 tỷ USD vốn đầu tư. Để tạo dư địa cho mục tiêu này, tỉnh cần khoảng 6.000ha đất KCN; trong đó còn khoảng 3.000ha cần giải phóng mặt bằng và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc phát triển khu, CCN phải chuyển mạnh từ tư duy quy hoạch sang chủ động chuẩn bị các điều kiện để thu hút và triển khai dự án. Trong đó, cần đồng bộ quỹ đất sạch, tái định cư và hạ tầng, xác định rõ khu vực ưu tiên, tránh dàn trải nguồn lực, đồng thời lựa chọn, đánh giá đúng năng lực nhà đầu tư và kiểm soát chặt việc thực hiện cam kết.

Đối với 15 KCN đang triển khai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng. Với 23 KCN còn lại trong quy hoạch, đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu, xác định rõ lộ trình để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với các CCN cần đánh giá thực chất hiệu quả sử dụng đất, năng lực chủ đầu tư và khả năng thu hút đầu tư, từ đó xây dựng phương án phù hợp, tạo thêm giá trị cho ngân sách nhà nước.

Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy hoạch, đầu tư các khu tái định cư; công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đồng bộ với giao thông, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu. Những vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, UBND tỉnh phải làm việc cụ thể với các nhà đầu tư để đánh giá năng lực và việc thực hiện cam kết; kiên quyết tháo gỡ khó khăn những dự án còn vướng mắc, có giải pháp đối với những dự án chậm triển khai. Phân bổ nguồn lực cần bám sát khả năng hấp thụ vốn, ưu tiên những dự án có tính khả thi, nhu cầu thực tế và khả năng tạo ra những hiệu quả rõ ràng.