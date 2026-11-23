Được biết, một trong những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ ở Trung tâm điện lực Quảng Trạch là Dự án công trình đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có chiều dài 1,4 km, diện tích đất bị ảnh hưởng 39.326 m². Dự án ảnh hưởng đến 58 hộ gia đình, trong đó có 15 hộ dự kiến bố trí tái định cư, 10 hộ dự kiến được cấp đất ở xen ghép. Đến nay, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mới ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 39 hộ, với tổng kinh phí hơn 17,7 tỷ đồng.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch thuộc tốp đầu trung tâm năng lượng của cả nước về quy mô đầu tư và công suất.

Trong quá trình thực hiện GPMB, có 12 hộ gia đình ở mặt tiền Quốc lộ 1A bị ảnh hưởng bởi phần mở rộng đường vuốt nối, đề nghị xem xét hỗ trợ đối với phần đất, đá các hộ đã tự san lấp trước đây để tạo mặt bằng sân trước nhà. Ngoài ra, có 2 hộ dân ở cuối tuyến cũng phát sinh vướng mắc cần được rà soát, xem xét giải quyết.

Để sớm giải quyết mặt bằng liên quan đến Trung tâm điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Các hạng mục san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp nước trụ cứu hỏa và cột điện chiếu sáng cơ bản hoàn thành. Hạng mục giao thông đang triển khai đắp cấp phối đá dăm loại 02 và lắp đặt bó vỉa đường…

Cận cảnh Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ở Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các hộ dân nằm ngoài phạm vi quy hoạch Trung tâm điện lực Quảng Trạch nhưng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt khi trung tâm đi vào vận hành.

Đối với các hộ dân còn lại trong phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường từ quốc lộ 1A vào Trung tâm điện lực Quảng Trạch, UBND xã Phú Trạch cần khẩn trương hoàn thiện phương án, tổ chức thực hiện, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 20/12/2026. Đồng thời, tập trung hoàn thiện Khu tái định cư giai đoạn 4, bảo đảm điều kiện bàn giao cho các hộ dân.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ ba từ trái qua) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng ở Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 2 khẩn trương bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường vào Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phú Trạch trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; chủ động trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch có Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất là 1.403 MW; nhiệt điện than phun siêu tới hạn. Tổng mức đầu tư điều chỉnh 42.022,87 tỷ đồng. Hai tổ máy đã hòa lưới, đang chạy thử nghiệm. Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 703 triệu kWh; phấn đấu vận hành thương mại trong năm 2026. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất là 1.612,8 MW sử dụng nhiên liệu LNG, tổng mức đầu tư 40.123,455 tỷ đồng. Khởi công ngày 20/10/2026; tổ máy 1 dự kiến hoạt động vào tháng 2/2030, tổ máy 2 dự kiến hoạt động tháng 4/2030. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có công suất khoảng 1.500 MW, hiện đang lựa chọn nhà thầu EPC và dự kiến vận hành thương mại quý I/2031.