Tập trung giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch UBND phường Thuận Thành.

Hiện nay, phường Thuận Thành đang tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của thành phố cũng như các công trình giao thông kết nối hạ tầng trên địa bàn.

Trong đó, dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án đường tỉnh 282B đoạn qua phường Thuận Thành, từ quốc lộ 38 đi đường tỉnh 283 là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng khả năng kết nối và tạo động lực thu hút đầu tư của địa phương. Đây cũng là những dự án đặt ra yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Với tinh thần đồng thuận của người dân, phường đã cơ bản bàn giao mặt bằng 65ha, đáp ứng tiến độ dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Để có được kết quả này, quan điểm của phường là giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, bảo đảm mặt bằng bàn giao đến đâu, tổ chức thi công đến đó. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đối với những kiến nghị của người dân, phường chú trọng đối thoại, tuyên truyền, giải thích đầy đủ chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất thu hồi.

Lãnh đạo phường xác định công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở. Địa phương đang tập trung đôn đốc hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan để người dân sớm có điều kiện ổn định cuộc sống.

Ngoài các dự án giao thông trọng điểm của thành phố triển khai trên địa bàn, Thuận Thành cũng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công trình nội phường, đường trục chính và các tuyến kết nối giữa các tổ dân phố. Phường và các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo mặt bằng sạch.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án. Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa mà còn mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng phường Thuận Thành ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.