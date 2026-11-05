Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Nguyễn Hữu Cảnh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết, trung tâm đã tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Trấn Biên trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai việc kiểm đếm tài sản của các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời thực hiện dự án. Đến nay, đã hoàn thành việc kiểm đếm tài sản đối với 62/94 cá nhân, tổ chức nằm trong diện thu hồi đất của dự án, trong đó đã chuyển đến UBND phường Trấn Biên xác nhận nguồn gốc đất hơn 50 hồ sơ.

Về phía địa phương, đại diện các Tổ công tác về vận động, tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng cho biết, qua tuyên truyền vận động trong những ngày qua, đa số hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa trong khu vực dự án đều đồng thuận với chủ trương của thành phố và sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm phục vụ thi công. Tuy vậy, một số hộ dân cũng bày tỏ sự băn khoăn về các chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhất là về giá đất, đất tái định cư và công việc sau khi chuyển đến nơi ở mới.

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo trong năm 2027.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Ban quý tế Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh thống nhất cao đối với chủ trương của thành phố trong việc đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Nguyễn Hữu Cảnh nhưng cũng bày tỏ mong muốn các cấp có thẩm quyền cần xem xét có những chính sách hỗ trợ để người dân bị thu hồi đất không bị thiệt thòi. Theo Ban quý tế, những người dân sống xung quanh Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đa số cũng gắn liền với di tích này qua hàng chục năm.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, ngành liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng chí Hồ Văn Nam nhấn mạnh, dự án được triển khai nhằm hình thành quần thể di tích văn hóa - lịch sử Đền Nguyễn Hữu Cảnh và Thất phủ cổ miếu (chùa Ông) đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan; bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển đô thị, văn hóa và du lịch, đồng thời phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống, du lịch tâm linh; góp phần tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong quá trình mở cõi phương Nam; hình thành điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, đồng chí Hồ Văn Nam đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục tập trung nhân lực thực hiện đẩy nhanh trình tự thủ tục về hỗ trợ bồi thường đối với các hộ dân. Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc, kiến nghị của người dân nếu vượt quá thẩm quyền xử lý, trung tâm sớm có văn bản trình Thành ủy, UBND thành phố xem xét với mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 1,5ha của dự án trong quý I-2027...