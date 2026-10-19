Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp Phúc Yên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu Công nghiệp Phúc Yên.

Dự án KCN Phúc Yên có quy mô khoảng 111,34ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần KCN và Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty Cổ phần SHINEC làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công tháng 4/2026, đến nay đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 103,8ha, trong đó, diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư là 32,43ha. Trên phần diện tích được bàn giao, chủ đầu tư đã san nền giai đoạn I đạt 52%; trạm xử lý nước thải công suất 1.500m3/ngày đêm đạt 65%; hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I đạt 15%. Theo kế hoạch, hạ tầng giai đoạn I hoàn thành trong quý II/2027, giai đoạn II hoàn thành trong quý I/2029.

Quá trình triển khai dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa phối hợp kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, chưa đồng thuận với phương án di chuyển mồ mả.

Một số diện tích đất nằm xen kẹt giữa dự án và nút giao IC2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được người dân kiến nghị xem xét bồi thường do gặp khó khăn trong canh tác. Bên cạnh đó, nguồn đất san lấp còn hạn chế...

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh chỉ đạo phường Phúc Yên đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại; chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác các mỏ đất, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công.

Những vướng mắc liên quan đến đất xen kẹt, di chuyển mồ mả, tài sản trên đất và việc bàn giao mặt bằng cũng cần được các cấp, ngành phối hợp giải quyết kịp thời.

Kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: KCN Phúc Yên là dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Khi hoàn thành, KCN Phúc Yên được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn; thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng, tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị bền vững tại phường Phúc Yên cùng các khu vực lân cận.

Vì vậy, các cấp, ngành và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để những vấn đề tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu phường Phúc Yên khẩn trương hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản và các ngôi mộ thuộc phần diện tích còn lại trong tháng 11/2026; chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân.

Đối với các trường hợp chưa phối hợp kiểm kê, cần thực hiện các bước theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với những vướng mắc liên quan đến mồ mả, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư rà soát, bố trí địa điểm di chuyển phù hợp với phong tục, tập quán và tín ngưỡng của người dân.

Các kiến nghị về đất xen kẹt, tài sản, cây trồng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi đất cần được kiểm tra, phân loại, giải quyết theo đúng quy định.

Đoàn công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Phúc Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh và sở, ngành liên quan rà soát các quy hoạch, nghiên cứu phương án mở rộng diện tích KCN Phúc Yên.

Trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện thì đề xuất điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khai thác mỏ đất, bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp, đáp ứng yêu cầu thi công.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ trên diện tích đã được bàn giao, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra. Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh.