Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Xây dựng đường dẫn kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên (cũ), đoạn qua địa bàn phường Tiên Sơn.

Mặt bằng sạch - Tiền đề đẩy nhanh tiến độ dự án

Dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477, xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C (gọi tắt là ĐT.477) là dự án giao thông trọng điểm mới được khởi công xây dựng. Yếu tố quan trọng để dự án sớm được khởi công là mặt bằng được bàn giao đồng bộ.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết: Ngay sau khi dự án được phê duyệt, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương, tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, xác định đây là khâu then chốt để bảo đảm tiến độ. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai khẩn trương, đúng quy định, từng bước hình thành mặt bằng sạch, tạo điều kiện để dự án đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Tuyến đường ĐT.477 dài khoảng 27,9km, có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 132,1ha, gồm: 74,1ha đất nông nghiệp; 5,3ha đất dân cư và 52,7ha đất khác. Có 3.182 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 336 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Đến nay, 9/9 xã có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng, với tổng chiều dài 22km, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu triển khai thi công.

Tại xã Gia Hưng, Dự án ĐT.477 đi qua địa bàn có chiều dài khoảng 2,76km, phạm vi GPMB khoảng 18,3ha, liên quan đến 480 hộ dân và 2 tổ chức. Trong quá trình triển khai, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ bảo đảm khách quan, minh bạch. Vì vậy đã sớm hoàn thành GPMB diện tích thuộc phạm vi xây dựng dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân, tổ chức, với tổng kinh phí hơn 60,7 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Ngọc Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hưng cho biết: Kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong vùng dự án. Trong quá trình thực hiện GPMB, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với người dân là giải pháp quan trọng. Cán bộ, công chức trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ, trao đổi, giải thích rõ chủ trương, chính sách; đồng thời phối hợp rà soát từng trường hợp cụ thể để bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ở các địa phương khác thuộc vùng dự án như: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong, địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiệm vụ GPMB trên địa bàn. Ngay từ khi triển khai dự án, các xã đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân, công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân để hạn chế phát sinh vướng mắc. Theo lãnh đạo các địa phương, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ GPMB. Thời gian tới, các xã sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn hoàn thiện GPMB những vị trí phải bố trí tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, không để công tác GPMB ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của dự án.

Bảo đảm rõ trách nhiệm, sát tiến độ

Bên cạnh những dự án bảo đảm tiến độ GPMB, vẫn còn nhiều dự án gặp khó khăn về mặt bằng dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài. Tại Dự án Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Nông Giang và đường Nguyễn Tất Thành thị xã Duy Tiên (cũ), ở Dự án thành phần 1 còn khoảng 0,33ha chưa hoàn thành GPMB.

Phần mặt bằng thuộc phạm vi thực hiện của 2 dự án có liên quan: Dự án 5 tuyến đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL38 có một số diện tích chưa hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, chưa hoàn tất thủ tục để tiếp tục GPMB... Công tác GPMB hiện còn chậm, trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết, do đó đơn vị thực hiện dự án đề nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tập trung tháo gỡ vướng mắc về GPMB.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Châu Giang và đường dẫn kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên (cũ) có tổng diện tích thực hiện khoảng 10,6ha, trong đó phường Tiên Sơn 6,9ha, phường Liêm Tuyền 3,7ha. Công tác GPMB hiện nay rất chậm do các địa phương chưa hoàn thành hạ tầng các khu tái định cư. Ông Trần Công Tăng, Chỉ huy xây dựng dự án cho biết: Tiến độ GPMB rất chậm, không đáp ứng tiến độ triển khai thi công dự án. Hiện doanh nghiệp vừa thi công, vừa phải chờ bàn giao mặt bằng.

Nguyên nhân khiến GPMB chậm chủ yếu liên quan đến tiến độ xây dựng các khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi đây là điều kiện quan trọng để thực hiện thu hồi đất ở. Bên cạnh đó, phạm vi GPMB lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, nhiều loại đất và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật cần được di chuyển… Do đó, quá trình kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, khảo sát, xác định hiện trạng, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di chuyển cần nhiều thời gian thực hiện.

Để khắc phục tình trạng trên, theo đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, trước hết các địa phương cần xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung xử lý dứt điểm từng vị trí còn vướng. Đồng thời cần rà soát toàn bộ phạm vi chưa bàn giao, phân loại nguyên nhân đối với từng hộ dân, từng thửa đất, từng công trình hạ tầng kỹ thuật để xây dựng tiến độ xử lý cụ thể và xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành. Các địa phương cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra mốc tiến độ đã cam kết để đôn đốc; trường hợp có nguy cơ không bảo đảm tiến độ phải kịp thời xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý.

Trước yêu cầu tiến độ của các dự án, việc bàn giao mặt bằng sạch phải được thực hiện song song với quá trình thi công, không để các vị trí còn vướng trở thành khó khăn kéo dài. Các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Cần xây dựng bảng tiến độ chi tiết và tập trung hoàn thành các phần việc theo từng mốc thời gian cụ thể, bảo đảm rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ của từng dự án.

Qua đó, tạo mặt bằng thuận lợi cho nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục để các dự án sớm hoàn thành, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông và phục vụ phát triển đô thị, du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh.