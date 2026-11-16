Tập trung giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, lũy kế 10 tháng năm 2026, thu nội địa của tỉnh đạt trên 19.152 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và thuế tối thiểu toàn cầu đạt trên 15.090 tỷ đồng, bằng 106% dự toán pháp lệnh và 102% dự toán tỉnh giao.

Công tác quản lý thuế cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng kiểm tra thuế từng bước được nâng lên; việc chuyển đổi phương thức quản lý hộ kinh doanh và triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế được thực hiện đồng bộ.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đáng chú ý, ngành Thuế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý. Mức độ hài lòng của người nộp thuế tiếp tục ở mức cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Thuế tỉnh nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu tỉnh.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số nguồn thu phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nhiều khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ biến động thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức ngành Thuế hiện chỉ đạt khoảng 70% biên chế được giao, trong khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc ngày càng lớn.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các dự án được hưởng ưu đãi tiền thuê đất vượt khung; xác định và thu hồi tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã bị thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa; xử lý các khoản tiền sử dụng đất bổ sung phát sinh sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư doanh nghiệp đã ứng trước.

Thuế tỉnh kiến nghị được bổ sung nhân lực; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, có đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Thuế thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Thuế tỉnh tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Trong đó thường xuyên rà soát tiến độ từng khoản thu, từng địa bàn, doanh nghiệp trọng điểm; xác định rõ các nguồn thu còn dư địa và nguy cơ hụt thu để có giải pháp điều hành quyết liệt, đúng quy định.

Cùng với đó, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, nhất là trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, xử lý nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải tập trung giải quyết, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Thuế tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.