Tập trung giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mở rộng

Trẻ theo dõi sau tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã Bắc Yên.

Thực hiện Quyết định số 2780/QĐ-BYT của Bộ Y tế và Kế hoạch của tỉnh về Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026 - 2028, Sơn La đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn vắc xin và vật tư; duy trì hiệu quả công tác TCMR và từng bước triển khai các vắc xin mới trong chương trình. Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tỷ lệ tiêm chủng tất cả các loại vắc xin trong Chương trình TCMR đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh và tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm đủ mũi vắc xin phòng uốn ván phấn đấu đạt từ 90% trở lên.

Cán bộ Trạm Y tế xã Quỳnh Nhai khám, kiểm tra sức khỏe cho trẻ mầm non.

Hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động tham mưu Sở Y tế chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là rà soát đầy đủ đối tượng thuộc diện tiêm chủng, làm cơ sở dự trù nhu cầu vắc xin, xây dựng kế hoạch phù hợp và đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng. Toàn tỉnh hiện duy trì 75 trạm y tế cấp xã và 125 điểm y tế tại các khu dân cư. Tại các trạm y tế, lịch tiêm chủng được bố trí cố định từ 1-2 ngày mỗi tháng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức tiêm chủng lưu động, thường xuyên rà soát đối tượng để thực hiện tiêm vét, tiêm bổ sung kịp thời, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trong diện tiêm chủng.

Với mạng lưới y tế cơ sở phủ khắp 75/75 xã, phường, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao về chất lượng và tính chuẩn hóa. 100% cơ sở tiêm chủng duy trì vận hành Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, tạo thuận lợi cho việc cập nhật, tổng hợp số liệu và xây dựng kế hoạch tiêm chủng hằng tháng.

Phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 19.000 trẻ dưới 1 tuổi. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin đạt 70,5%. Có 37/75 xã, phường đạt tỷ lệ tiêm chủng từ 76% trở lên; trong đó, nhiều địa phương đạt trên 80% như: phường Tô Hiệu và các xã Chiềng Sơ, Tân Phong, Sông Mã, Chiềng Khoong.

Đối với từng loại vắc xin, tỷ lệ trẻ được tiêm BCG đạt 65,9%; vắc xin Sởi - Rubella đạt 74,9%; vắc xin DPT đạt 79,4%; vắc xin Viêm gan B mũi 2 đạt 73,6% và mũi 3 đạt 74,4%. Riêng tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai (AT2+) đạt 57,6%, chưa đạt chỉ tiêu 67,5% đề ra.

Kho lạnh bảo quản vắc xin tại Trạm Y tế phường Tô Hiệu.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, vẫn còn tình trạng trẻ bị bỏ sót các mũi tiêm cơ bản hoặc chưa được tiêm đủ theo lịch trình; một số chỉ tiêu tiêm chủng chuyên biệt chưa đạt tiến độ đề ra. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa mà còn được ghi nhận ở một số xã, phường khu vực đô thị trung tâm. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc tiêm chủng đầy đủ, còn quên lịch tiêm nhắc lại; một số phụ huynh đi làm ăn xa, chưa theo sát lịch tiêm của con, thậm chí vẫn còn tình trạng sinh con tại nhà, gây khó khăn cho việc quản lý và theo dõi đối tượng tiêm chủng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Sại khám sức khỏe cho trẻ em.

Nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, ngành Y tế tỉnh Sơn La đang tăng cường chỉ đạo công tác rà soát đối tượng tiêm chủng và cập nhật dữ liệu tiêm chủng mở rộng (TCMR). Trong những tháng cuối năm, các trạm y tế, nhất là tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tập trung phối hợp tuyên truyền, rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể từng trường hợp trẻ tiêm sót, tiêm muộn để tổ chức tiêm bù, tiêm vét theo cụm, tổ, bản với thời gian linh hoạt, phù hợp tập quán và lịch lao động của người dân. Cùng với đó, tăng cường rà soát, quản lý thai nghén; phối hợp với y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản để kịp thời nắm bắt các trường hợp sinh con tại nhà, bảo đảm trẻ được tiêm vắc xin phòng viêm gan B sơ sinh. Các trạm y tế cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông về TCMR bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tiêm chủng.