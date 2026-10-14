Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư khoa học và công nghệ tại Lâm Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên trái) và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (bên phải) chủ trì làm việc với Sở KH&CN

Chiều 14/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở KH&CN nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở KH&CN linh hoạt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đồng chủ trì. Tập thể Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn Sở KH&CN tham dự.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở KH&CN cho biết, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai toàn diện các nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở KH&CN tham dự buổi làm việc

Đơn vị đã hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý tốt các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ. Sở đã triển khai đúng kế hoạch các hoạt động về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ.

Hoạt động thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và chuyển đổi số. Hạ tầng số và các nền tảng dùng chung được duy trì vận hành ổn định.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN Võ Thành Công báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Công tác phát triển hạ tầng viễn thông, dữ liệu số, đào tạo nhân lực, triển khai các dự án công nghệ thông tin luôn được quan tâm thực hiện sát sao.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn đang trong quá trình triển khai. Đề án Khu Công nghệ cao tiếp tục được hoàn thiện. Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung mới hoàn thiện khoảng 57,1%.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phạm Thị Minh Hiền giải trình nội dung liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư

Việc phát triển thị trường KH&CN còn hạn chế. Vốn đầu tư công các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư giải ngân còn thấp, mới hơn 24%.

Tại buổi làm việc, các phòng chuyên môn đã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ. Những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra cũng được Sở KH&CN giải trình như: vốn đầu tư công; hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Đức Mạnh phát biểu tại buổi làm việc

Sở KH&CN đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm kinh phí chi cho nghiên cứu KH&CN. Đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm số lượng doanh nghiệp KH&CN; số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW năm 2026.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở KH&CN cần phối hợp với đơn vị liên quan khắc phục ngay tình trạng "lõm" sóng tại các điểm khu vực dọc tuyến quốc lộ, khu dân cư vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở KH&CN chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh đầu tư cho lĩnh vực hoạt động công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, cấp bách của địa phương

Công tác gắn kết với các đơn vị nghiên cứu công nghệ, sản phẩm khoa học mới để thương mại hóa cần được sở quan tâm nhiều hơn. Sở KH&CN cần chủ động cập nhật, phân bổ linh hoạt kinh phí cho hoạt động đầu tư khoa học và công nghệ.

Sở KH&CN chủ động trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh đầu tư cho hoạt động công nghệ. Lâm Đồng là địa bàn rất cần đầu tư hoạt động này cho lĩnh vực nông nghiệp, cảnh báo thiên tai, xử lý môi trường, rác thải đại dương... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Giao nhiệm vụ cho Sở KH&CN những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, trước mắt, Sở KH&CN phải tập trung khắc phục tồn tại, nhất là giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị quản lý.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở KH&CN tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối năm 2026, nếu tỷ lệ giải ngân các dự án không đạt, tập thể Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Sở KH&CN thực hiện, theo dõi thường xuyên, liên tục kết quả đầu tư công. Vướng mắc ở đâu, báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh. Tất cả phải nâng cao trách nhiệm trong nhiệm vụ này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở KH&CN khẩn trương rà soát lại tất cả những văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên cơ sở này, đơn vị phải xử lý cho xong, không để tồn văn bản.

Sở KH&CN là "đầu tàu" trong quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Đơn vị phải chủ động tham mưu, theo dõi, giám sát lĩnh vực khoa học, công nghệ của các sở, ngành để đánh giá thực chất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Minh phát biểu trao đổi các kiến nghị của Sở KH&CN

Cơ quan nào cần ứng dụng khoa học, công nghệ, Sở KH&CN phải chủ động nắm bắt, dự kiến kinh phí, từ đó tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Người đứng đầu chính quyền Lâm Đồng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 đang được tính bằng giờ. Sở KH&CN cần xây dựng lộ trình, thực hiện các nhiệm vụ kể cả thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Mai Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, riêng nhiệm vụ năm 2027, ngay bây giờ, Sở KH&CN phải xây dựng ngay lộ trình để bắt tay thực hiện. Đơn vị tính toán, học tập kinh nghiệm nhiều tỉnh, thành về kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.