Tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Đầu năm 2000, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) giao nhiệm vụ cho Cục Kỹ thuật Binh chủng (nay là Cục Kỹ thuật Quân, binh chủng) chuẩn bị thành lập kho chiến lược loại I chuyên ngành kỹ thuật TTG của toàn quân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 8-11-2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Kho KT789, có nhiệm vụ tiếp nhận, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT)...

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân, binh chủng (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật tại Kho KT789, tháng 6-2026. Ảnh: VĂN HẢI

Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kho chiến lược loại I, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KT789 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cụ thể, toàn đơn vị luôn quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên về tiếp nhận, cất giữ, cấp phát VKTBKT; tổ chức tiếp nhận, sửa chữa, đồng bộ nhiều xe TTG và hàng trăm tấn VKTBKT bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Hằng năm, đơn vị đều triển khai đồng bộ, có nền nếp, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; thực hiện tốt kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ; 100% VKTBKT đơn vị quản lý được bảo đảm kỹ thuật đúng quy định, duy trì tốt hệ số kỹ thuật, sẵn sàng cấp phát được ngay khi có lệnh; tổ chức bảo quản thường xuyên hàng nghìn lượt xe, bảo dưỡng cấp I, cấp II hàng trăm lượt xe, niêm cất hàng trăm xe TTG...

Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Kho KT789 không chỉ duy trì có chất lượng công tác kỹ thuật mà còn luôn chủ động đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến và các giải pháp kỹ thuật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng hệ thống kho tàng, quản lý trang bị kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến vào thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất VKTBKT. Nhờ tập trung đột phá đẩy mạnh hoạt động này, những năm qua, đơn vị đã thực hiện thành công gần 100 sáng kiến, cải tiến và gần 20 giải pháp kỹ thuật, góp phần quan trọng để hoàn thành từ 105% đến 110% chỉ tiêu công tác kỹ thuật được giao hằng năm.

Kho KT789 bàn giao xe tăng sau sửa chữa cho Vùng 4 Hải quân, tháng 4-2026. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch cải tạo nâng cấp, chống dột, chống sập, chống nóng, chống mối mọt trong các kho, trạm, bảo đảm an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống bể nước, bể cát, lán cứu hỏa tập trung và các phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì chặt chẽ chế độ canh gác, tuần tra, thiết lập vành đai an toàn và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác bảo vệ an ninh, an toàn các kho, trạm. Tại Hội thi Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cấp Tổng cục năm 2024, Kho KT789 đoạt giải nhất.

Để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Kho KT789 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng kế hoạch giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, nhất là huấn luyện kỹ thuật theo hướng sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng; gắn chặt việc huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành TTG và bồi dưỡng nghiệp vụ với xây dựng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp; thường xuyên kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề và tổ chức các hội thi, hội thao; lấy kết quả huấn luyện là tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các tập thể, cá nhân.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy Kho KT789 thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; đẩy mạnh việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện nghiêm nền nếp chính quy; tích cực xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Toàn đơn vị luôn coi trọng giữ gìn đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần xây dựng địa bàn an toàn và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội...

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Kho KT789 đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; cờ thi đua, bằng khen của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và Cục Kỹ thuật Quân, binh chủng.