Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh, bao gồm vốn giao năm 2026 và vốn năm 2025 kéo dài, là 19.347,862 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ chi tiết và giao cho các đơn vị 19.120,284 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, các chủ đầu tư đã nỗ lực triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần cải thiện kết quả chung của toàn tỉnh. Tính đến ngày 24/9/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 9.861 tỷ đồng, bằng 50,97% kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý, từ ngày 15/8 đến 24/9/2026, toàn tỉnh giải ngân thêm 2.712,1 tỷ đồng, tăng 14,03 điểm phần trăm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thứ hạng giải ngân của tỉnh tăng từ vị trí thứ 32 trong tháng 6 lên vị trí thứ 17 trong tháng 9.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tại Kế hoạch số 255/KH-UBND của UBND tỉnh. Đến nay, còn 227,578 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng điều hành nội dung thảo luận.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo phường Đào Duy Từ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện nhà thầu thi công phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư và UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục trong quý IV, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bám sát các mốc giải ngân theo Kế hoạch số 255/KH-UBND để tổ chức thực hiện. Kết quả hoàn thành từng mốc là căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng của tập thể và người đứng đầu.

Đối với chủ đầu tư, xã, phường không đạt tiến độ mà không có lý do khách quan, tỉnh sẽ điều chuyển vốn; người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án. Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “1 xuyên suốt”, “6 rõ”; mỗi dự án có một người chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khi triển khai đến khi giải ngân hết vốn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào phải được cấp đó chủ động giải quyết.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải siết chặt kỷ luật hợp đồng, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm chỉ bố trí vốn cho những dự án đã hoàn thành thủ tục, đủ điều kiện thi công, có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khả thi và cam kết tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Sở Tài chính khẩn trương trình UBND tỉnh phương án phân bổ chi tiết 227,6 tỷ đồng còn lại và điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án không có khả năng giải ngân; xác định lại mốc giải ngân theo từng tháng đến hết năm 2026 cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường, gắn với khối lượng công việc và người chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của cấp xã. Sở Xây dựng bảo đảm nguồn cung đất đắp, cát, đá phục vụ các dự án, tập trung tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu cục bộ tại các xã miền núi.

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, đồng chí yêu cầu đôn đốc toàn bộ nhà thầu ký cam kết tiến độ thi công chi tiết theo tuần, gắn với giá trị khối lượng hoàn thành từng tháng đến ngày 31/12/2026.

UBND các xã, phường tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và chủ tịch UBND các xã, phường phải khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thành từng phần việc, gắn với từng dự án và mốc thời gian hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, không để chậm trễ ngay từ khâu triển khai.