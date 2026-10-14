Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Tiên Phước ở Đà Nẵng

Xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao. (Ảnh: ANH QUÂN)

Hiện trên địa bàn xã Tiên Phước có 130 công trình triển khai thi công, trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 có 20 công trình; nguồn vốn bổ sung mục tiêu của thành phố có 33 công trình; kế hoạch vốn 2025 kéo dài có 77 công trình. Tính đến nay, toàn xã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 51 tỷ đồng, đạt 56,5% kế hoạch. Tuy nhiên, đối chiếu với kế hoạch của thành phố, hiện tỷ lệ giải ngân vốn của xã Tiên Phước thấp hơn chỉ tiêu thành phố đề ra 23,8%, xếp vị thứ 49/93 xã, phường.

Dự án Khu tưởng niệm cây Cốc ở xã Tiên Phước đang được gấp rút hoàn thành. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh chia sẻ, hiện trên địa bàn xã có 130 dự án, trong đó có nhiều công trình mang tính động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực. Tuy nhiên, hiện có nhiều công trình không có nguyên vật liệu khiến việc triển khai thi công bị ảnh hưởng. Đặc biệt, có tình trạng nhà thầu đang bị “bội thực” do cùng một lúc phải thi công rất nhiều công trình khác nhau. Từ đó dẫn đến nhân lực thi công bị phân tán và không bảo đảm năng lực tài chính để triển khai trên công trình.

Hiện trên địa bàn xã Tiên Phước có 130 công trình triển khai thi công. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Để hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch của thành phố, hiện xã đã phân tiến độ giải ngân theo tuần nhằm đôn đốc khối lượng và tổ chức thanh toán ngay cho để nhà thầu có dòng vốn triển khai thi công. Cạnh đó, địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư và cán bộ trực tiếp phụ trách dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệm thu, thanh toán làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Đồng thời tổ chức cho nhà thầu ký cam kết để bảo đảm tiến độ trên công trình. Qua đó, xã Tiên Phước quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố”, đồng chí Nguyễn Hùng Anh nói.

Dự án xây mới phòng học Trường tiểu học Trần Huỳnh ở xã Tiên Phước đang khẩn trương thi công hoàn thành. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%; sản xuất công nghiệp tăng 10%; du lịch đón hơn 15,8 triệu lượt khách. Thu ngân sách đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,7% dự toán năm.

Đến nay, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.332 tỷ đồng, bằng 77,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đã xử lý 1.986/2.035 dự án tồn đọng, kéo dài, đạt 97,6%; đồng thời tiếp tục rà soát 357 dự án để tập trung tháo gỡ. Trong 3 tháng cuối năm, Đà Nẵng phải giải ngân khoảng 5.700 tỷ đồng vốn còn lại.

Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% vào ngày 31/1/2027. (Ảnh: ANH QUÂN)

Để đạt được con số đó và phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% vào ngày 31/1/2027, thành phố Đà Nẵng hiện đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công. Thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân lên các tháng cuối năm; hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026, trong đó có vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…