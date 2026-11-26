Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Kim Trung- Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai kế hoạch vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị được giao; chủ động tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch. Cùng với đó, Bộ Công an thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Xác định giải ngân vốn đầu tư và kinh phí được giao không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả nguồn lực được phân bổ, kiên quyết phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an, kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát, đánh giá toàn diện tiến độ và kết quả triển khai các dự án trọng điểm; kiểm đếm cụ thể tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và kinh phí được giao tại từng đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, phân tích những tồn tại, hạn chế, nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong từng khâu, từng dự án, nhất là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân. Các giải pháp tháo gỡ được đặt ra theo hướng rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng mà Công an nhiều đơn vị, địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân cao. Từ nay đến cuối năm 2026 thời gian không còn nhiều, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát từng dự án, từng nguồn vốn được giao; đánh giá đúng thực trạng, xác định cụ thể nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, không để những hạn chế trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cần tập trung nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là những dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn bộ quá trình thực hiện, bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; duy trì việc kiểm đếm tiến độ thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập và chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý dứt điểm những khó khăn phát sinh.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, triển khai các dự án và sử dụng nguồn vốn đầu tư, kinh phí được giao trong toàn lực lượng. Đây cũng là cơ sở để Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.