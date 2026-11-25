Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ dự án Bảo tàng tỉnh.

Dự kiến đến hết ngày 15/11, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.295 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân khoảng 4.154 tỷ đồng, đạt 84,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư công, trong tổng số 14 trường liên cấp, toàn tỉnh đã có 9 trường đưa vào sử dụng trước năm học mới, với số vốn giải ngân 1.542 tỷ đồng, đạt 87,36% kế hoạch. Đối với 5 trường khởi công trong năm 2026, các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giá trị giải ngân đạt 754,8 tỷ đồng, bằng 86,76% kế hoạch.

Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp cho biết: Đối với các dự án trường liên cấp, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo sát sao. Ban Quản lý dự án thường xuyên phối hợp với nhà thầu kiểm tra tiến độ tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ giải ngân gắn với chất lượng công trình, sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đối với Dự án Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên có kế hoạch vốn năm 2026 là 216,603 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 15/11, dự án đã giải ngân trên 214 tỷ đồng, đạt 98,94%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong khi đó, Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội có kế hoạch vốn 266,388 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 229,660 tỷ đồng, đạt 86,21%.

Là công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, hiện nay, một số điểm tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên đã khởi công. Các đơn vị đang triển khai lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Khối lượng công việc cần thực hiện còn nhiều, trong khi thời gian của năm ngân sách không còn dài. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai các hạng mục có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện dự án.

Ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cho biết: Chúng tôi phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ từng nội dung, nhất là những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư để bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Thực tế triển khai các dự án trọng điểm chịu tác động từ nhiều yếu tố trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đánh giá của Sở Tài chính, một trong những nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn. Một số dự án chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ. Bên cạnh đó, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn ODA còn mất nhiều thời gian do một số dự án phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, thủ tục rút vốn và thanh toán theo yêu cầu của nhà tài trợ. Tại một số công trình, dù đã phát sinh khối lượng thi công nhưng việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán chưa kịp thời. Năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu cũng cần được cải thiện, nhất là việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, Sở Tài chính xác định tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào những dự án có khả năng giải ngân và các công trình trọng điểm. Theo đó, các chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ thi công, giải ngân chi tiết theo từng tuần đến ngày 31/12/2026; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đối với những công trình có điều kiện. Việc nghiệm thu, thanh toán cần được thực hiện ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các sở, ngành và địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu. Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục đấu giá, đấu thầu, xác định giá đất nhằm bảo đảm nguồn thu, tạo nguồn lực bố trí cho các dự án theo kế hoạch. Sở Tài chính tiếp tục cập nhật kết quả giải ngân hằng tuần, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực X tháo gỡ vướng mắc trong kiểm soát, thanh toán; rà soát, tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng hoàn thành, có nhu cầu thanh toán và khả năng giải ngân tốt hơn.

Mục tiêu tỉnh đặt ra từ nay đến hết năm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng và hiệu quả đầu tư của từng công trình. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân dự án trọng điểm giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy công năng; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, khắc phục tình trạng vốn chờ công trình, công trình chậm tiến độ, đưa các dự án trọng điểm sớm phát huy giá trị trong thực tiễn.