Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Công Sứ; Phùng Thị Kim Nga; Nguyễn Khắc Hiếu.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ chú trọng triển khai các chương trình MTQG được Trung ương giao vốn, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình về phát triển văn hóa; Chương trình phòng, chống ma túy.

Đến nay, tỉnh đã ban hành 125 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và thành lập Ban Chỉ đạo tại 100% xã, phường.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình năm 2026 đạt hơn 1.070 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 769 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 301 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn đã được phân bổ theo kế hoạch, ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ điều hành phần thảo luận.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm. Đến ngày 15/10, vốn kế hoạch năm 2026 mới giải ngân hơn 28 tỷ đồng, đạt 2,63%; nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 giải ngân hơn 286 tỷ đồng, đạt 30,96%.

Nguyên nhân chủ yếu do những vướng mắc trong bàn giao hồ sơ dự án khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và năng lực tổ chức thực hiện tại một số địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Về mô hình tổ chức, cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai chương trình, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, việc tổ chức thực hiện sẽ gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện, chủ động lựa chọn nhiệm vụ, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, điều phối và theo dõi tình hình kết quả triển khai trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 có phạm vi rộng, tích hợp nhiều lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc triển khai chương trình phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành, phân bổ và sử dụng nguồn lực; khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, đầu tư dàn trải; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và điều kiện bảo đảm thực hiện, phát huy tính chủ động của cấp xã, lấy hiệu quả đầu tư và mức độ cải thiện đời sống người dân làm thước đo kết quả.

Trong tổ chức thực hiện, phải phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc quản lý, sử dụng nguồn lực phải bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quy định của Trung ương; không trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn, không để gián đoạn công việc. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế điều phối và quy chế hoạt động. Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước, cơ chế phân cấp quản lý và chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền.

Đối với nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương bám sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trọng tâm là giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 và nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026; phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tu Vũ, Hội Thịnh, Liên Châu, Nguyệt Đức và Phùng Nguyên; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%.