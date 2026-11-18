Phường Tây Hoa Lư tổ chức khám sức khoẻ cho người dân trên địa bàn.

Những chuyển biến tích cực từ cơ sở

Đến ngày 5/11/2026 xã Vĩnh Trụ đã khám cho 27.335/29.502 người, đạt tỷ lệ 92,65%. Để đạt được kết quả này, cùng với Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân hỗ trợ về chuyên môn, xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã tổ chức khám sàng lọc cho các đối tượng.

Theo đồng chí Lê Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trụ: Công tác khám sức khoẻ toàn dân đã được Đảng uỷ, UBND xã quan tâm chỉ đạo và triển khai trên diện rộng, bước đầu hình thành cơ chế phối hợp giữa chính quyền, trạm y tế, các thôn, trường học, doanh nghiệp và cơ sở khám, chữa bệnh.

Công tác chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua việc giao ban, trao đổi tiến độ, rà soát các nhóm đối tượng có tỷ lệ khám còn thấp, nhắc việc các đơn vị và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức...

Đặc biệt, ngay từ khâu rà soát biến động dân cư, các nhóm đối tượng như người đi làm ăn xa, người đã khám tại cơ sở y tế khác... được chú trọng rà soát để tránh trùng lặp hoặc thiếu thông tin, bảo đảm danh sách quản lý phản ánh đúng đối tượng thực tế. Xã phấn đấu sớm hoàn thành khám sức khoẻ toàn dân trong tháng 11/2026. Xã Giao Hoà có số dân hơn 39 nghìn người đã đặt ra trách nhiệm lớn cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong triển khai khám sức khoẻ toàn dân.

Theo đồng chí Bùi Văn Khôi, Bí thư Đảng uỷ xã Giao Hòa: Ngay khi triển khai Kế hoạch số 185/ KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030, Đảng uỷ, Ban chỉ đạo xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách 18 thôn, tổ chức nhiều hội nghị để triển khai, thống nhất nhiệm vụ đối với từng cơ quan, đơn vị, các khu dân cư.

Tại các thôn, Ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế, an ninh cơ sở... đã thông báo, gửi giấy mời, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khoẻ. Căn cứ lịch khám, xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, động viên nhân dân. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức để nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin, sắp xếp tham gia khám sức khoẻ định kỳ và tạo lập sổ sức khoẻ điện tử...

Với sự hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy, Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định, Bệnh viện Mắt Nam Định - Hà Nội, xã Giao Hoà đã tổ chức 4 đợt khám sức khoẻ toàn dân cho các nhóm đối tượng của địa phương, đến đầu tháng 11/2026 tỷ lệ khám nhóm 1 đạt 99,33%, nhóm 2 đạt 90,6%…

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, từ tháng 6/2026, công tác khám sức khoẻ toàn dân đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hoạt động khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Số người dân đã được khám đã tăng cao hơn so với các tháng trước, nhất là tỷ lệ khám cho đối tượng trẻ em, học sinh, công chức, viên chức đạt kết quả tốt.

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh đã khám cho 2.861.764/3.802.959 người, đạt 75,3%. Trong đó, nhóm đối tượng trẻ em, học sinh và cán bộ, công chức, viên chức đạt tỷ lệ bao phủ rất cao. Từ thực tiễn triển khai hoạt động khám sức khoẻ toàn dân cho thấy nhiều địa phương, nhất là các địa phương có quy mô dân số lớn, đã có những cách làm hay, sáng tạo để đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn.

Một số địa phương như: Xã Nho Quan, Tân Thanh, Thanh Bình đã hoàn thành 100% đối tượng nhóm 2 và 3, xã Cúc Phương hoàn thành 100% đối tượng nhóm 2…

Đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Bên cạnh kết quả đạt được trong khám sức khoẻ toàn dân, tính đến đầu tháng 11/2026 tỷ lệ người dân thuộc đối tượng nhóm 3 được khám sức khoẻ mới đạt gần 50%, toàn tỉnh mới có 20/129 xã, phường hoàn thành khám cho cả nhóm đối tượng 2 và 3.

Kết quả thực hiện chung của toàn tỉnh vẫn đạt thấp so với cả nước, đặc biệt đối với nhóm đối tượng 2, 3 và đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, người lao động trong các cơ sở sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, kết quả đề ra.

Thời gian phải hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân theo đúng chỉ đạo và kế hoạch đề ra đã đặt ra yêu cầu các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, linh hoạt trong tổ chức thực hiện mới hoàn thành nhiệm vụ.

Từ cuối tháng 10/2026, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Qua công tác kiểm tra đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ các xã, phường đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ toàn dân.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong chỉ đạo, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để công tác tuyên truyền, vận động đến được từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư và từng hộ gia đình, mỗi người dân.

Qua đó để người dân hiểu đúng chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, ý thức tự phòng bệnh, tích cực, chủ động tham gia khám sức khoẻ.

Với nhiệm vụ được giao, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các xã, phường và chỉ đạo các cơ sở y tế xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần ưu tiên, phối hợp, tổ chức khám theo đúng tiến độ, lịch khám. Phân công các đồng chí Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp làm việc với các địa phương chưa hoàn thành để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, xác định cụ thể nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ sở y tế và các cá nhân, báo cáo kịp thời những địa phương, đơn vị không tích cực, người đứng đầu không quan tâm chỉ đạo.

Đồng chí Giám đốc Sở đã trực tiếp làm việc với các địa phương có tỷ lệ khám đạt thấp và các xã, phường có dân số đông, kịp thời điều động, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở y tế để tăng cường cho các xã, phường cần hỗ trợ.

Để hoàn thành tiến độ khám sức khoẻ toàn dân, cấp uỷ, chính quyền các xã, phường đã tập trung nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tại phường Tây Hoa Lư, 5 đợt khám sức khoẻ toàn dân có sự phối hợp giữa Trạm Y tế phường và các bệnh viện tuyến tỉnh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm một số bệnh lý và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2026 kết quả giữa các nhóm chưa đồng đều, tỷ lệ khám nhóm 3 còn thấp, khối lượng người chưa khám vẫn lớn, cần có giải pháp cụ thể theo từng tổ dân phố và từng nhóm đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư cho biết: Để hoàn thành tiến độ khám sức khoẻ toàn dân theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường đã tập trung các giải pháp: Giao Trạm Y tế phường tiếp tục tổ chức khám cho nhóm 2 và nhóm 3 tất cả các ngày trong tuần; phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để bố trí nhân lực, trang thiết bị, hoàn thiện quy trình trả kết quả xét nghiệm và tư vấn sau khám.

Thực hiện rà soát, cập nhật danh sách người chưa khám theo từng nhóm, từng tổ dân phố, lập lịch mời khám cụ thể, thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình. Đối với lao động tự do thì tăng cường khám lưu động và phối hợp với tổ dân phố để nắm thời điểm người dân có mặt tại gia đình. Phường đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ dân phố, các hội, đoàn thể và người có uy tín, giải thích rõ lợi ích của khám sàng lọc kể cả khi chưa có triệu chứng bệnh, ghi nhận lý do chưa tham gia để có hình thức vận động phù hợp, hạn chế bỏ sót đối tượng.

Cùng với việc phối hợp với các đơn vị y tế, Trạm Y tế phường đồng thời tổ chức khám sàng lọc lưu động tại hộ gia đình để tiếp cận các trường hợp chưa đến điểm khám tập trung… Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở cùng sự sâu sát trong tổ chức thực hiện, tỉnh Ninh Bình đang dồn toàn lực để chiến dịch khám sức khỏe toàn dân về đích đúng lộ trình.

Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, chiến dịch được xác định là nền tảng vững chắc để quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân trong tỉnh ngay từ cơ sở.