Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Minh Hợi, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Giang Thị Phương Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước. Cùng dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Đồng chí Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Đồng chí Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết, trung tâm đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 300 dự án, liên quan hơn 48 ngàn hộ dân, trên diện tích 16 ngàn hécta. Trong đó, có 211 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với hơn 33 ngàn hộ, diện tích hơn 11 ngàn hécta và 89 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách với hơn 14 ngàn hộ, diện tích gần 5,4 ngàn hécta.

Ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Đối với 25 dự án GPMB trọng điểm (gồm 15 dự án theo Quyết định số 822-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 10 dự án do UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo), đến nay có 7 dự án đạt trên 90% mặt bằng. Bên cạnh đó, 4 dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng dưới 90%; 7 dự án mới triển khai công tác bồi thường từ tháng 7-2026 và 7 dự án đang lập chủ trương đầu tư, chưa thực hiện công tác bồi thường.

Trong số các dự án trọng điểm, công tác GPMB đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt hơn 98%, bàn giao mặt bằng đạt gần 93%; đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành phê duyệt phương án đạt hơn 99%, bàn giao mặt bằng đạt 94%...

Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng tại một số dự án chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất do sai lệch bản đồ cũ, mới, thay đổi hành lang lộ giới; thiếu nhân sự chuyên môn tại một số địa phương; hồ sơ thu hồi đất phải bổ sung, chỉnh sửa; khó khăn trong bố trí tái định cư và một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Báo cáo cũng cho thấy, toàn thành phố hiện có gần 8,8 ngàn lô tái định cư đã hoàn thành hạ tầng và hơn 6,6 ngàn lô đang triển khai xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu tái định cư giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 22 ngàn lô, cho thấy áp lực rất lớn trong việc bảo đảm quỹ tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức kết luận buổi làm việc với các đơn vị, sở ngành. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức ghi nhận sự cố gắng của Đảng ủy UBND thành phố, các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Tấn Đức cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo GPMB phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Trong đó, công tác phối hợp ở một số nơi chưa chủ động; còn tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư chưa theo kịp yêu cầu GPMB. Đây là vấn đề phải tập trung giải quyết.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ các công trình, khả năng giải ngân vốn đầu tư công và việc thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo GPMB và kế hoạch tiến độ từng dự án. Đối với những vướng mắc về tái định cư, bảo đảm phương án bố trí có tính khả thi, các đơn vị, sở ngành, địa phương rà soát tổng thể nhu cầu và khả năng đáp ứng tái định cư. Về các vướng mắc trong chính sách và thủ tục đất rừng, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động làm việc với cơ quan có thẩm quyền để sớm có hướng xử lý.