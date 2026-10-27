Tập trung đầu tư phát triển phường An Khánh thành đô thị kiểu mẫu

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phân tích vị trí, vai trò của phường An Khánh trong sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư cho phường An Khánh, hướng tới đưa nơi đây trở thành hình mẫu phát triển của TPHCM trong tương lai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh, chiều 27-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, phường An Khánh cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch; bảo đảm phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận. Trên cơ sở những kết quả đạt được, phường tiếp tục quan tâm, chăm chút từng việc nhỏ nhất trên địa bàn, phấn đấu trở thành niềm tự hào của thành phố.

Đối với các đề xuất cụ thể của phường, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao đổi trực tiếp, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành TPHCM phối hợp giải quyết.

Trong đó, về kiến nghị giao biên chế, đồng chí chỉ đạo phường hoàn tất đề án vị trí việc làm trong tháng 11-2026 để làm cơ sở giao biên chế.

Bên cạnh đó, phường chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng điện, đảm bảo nguồn điện cung cấp cho các công trình, dự án lớn đang triển khai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc với phường An Khánh, chiều 27-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan kiến nghị về các công trình, dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, thời gian tới, TPHCM sẽ đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Thành phố cũng bố trí đủ nguồn vốn để triển khai 15 tuyến đường trên địa bàn phường với tổng vốn khoảng 1.600 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, địa phương cần trực tiếp báo cáo để kịp thời tháo gỡ. Qua đó, bảo đảm tiến độ các dự án, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước đưa nơi đây trở thành địa bàn trọng điểm và là biểu tượng phát triển của TPHCM trong tương lai.