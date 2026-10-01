Tập trung đầu tư hạ tầng, phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao đổi với cử tri tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Trong chương trình, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 - 20/11, tổ chức thành 2 đợt, sẽ xem xét nhiều dự luật, nghị quyết và các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước cùng những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền…

Tại hội nghị, cử tri các xã kiến nghị, cấp có thẩm quyền xem xét, rà soát, chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ không còn phù hợp sang đất rừng sản xuất theo quy định, nhằm tạo điều kiện để người dân có thêm quỹ đất sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Cử tri đề nghị, Trung ương, tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, liên vùng, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời ưu tiên phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu…

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, tiếp thu, làm rõ ý kiến của cử tri. Ảnh: TTXVN phát

Cử tri xã Mẫu Sơn phản ánh, cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm có vị trí quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, hạ tầng khu vực cửa khẩu và các tuyến đường kết nối với khu vực nội địa còn hạn chế. Đặc biệt, tuyến đường tỉnh 236 còn nhỏ hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Theo kế hoạch, cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm sẽ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, lưu lượng phương tiện và hàng hóa thông quan sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương rà soát, xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực theo quy định để đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng khu vực cửa khẩu và các tuyến đường kết nối, nhất là đường tỉnh 236; qua đó nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất khẩu nông sản và phục vụ sản xuất trong nước.

Cử tri xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nêu ý kiến gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo cử tri xã Lợi Bác, hiện nay tại các khu vực xóm Nà Tìu, xóm Nà Mò, thôn Nà Làng, xóm Bản Màng, thôn Khòn Sè tín hiệu điện thoại và mạng di động còn yếu, chập chờn, thậm chí mất sóng, gây khó khăn cho người dân trong việc liên lạc, tiếp cận các dịch vụ trực tuyến, sản xuất, kinh doanh, học tập và tiếp nhận thông tin khi có tình huống khẩn cấp. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông kiểm tra, khảo sát, có giải pháp khắc phục tình trạng vùng lõm sóng điện thoại, mạng Internet tại các khu vực trên, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân...

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm của cử tri tỉnh Lạng Sơn. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo Trung ương những nội dung vượt thẩm quyền; bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn thủ tục hành chính và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Cấp ủy, chính quyền các cấp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững; phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu; quan tâm đầu tư đồng bộ giao thông kết nối, kho bãi, logistics, công nghệ quản lý và phương thức thông quan hiện đại. Địa phương phải gắn phát triển sản xuất với tiêu thụ nông sản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới; phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch biên giới. Tỉnh xác định phát triển kinh tế song song với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia...

Dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma.