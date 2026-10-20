Tập trung đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho địa phương. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phân bổ vốn đầu tư công trung hạn tập trung các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối và lan tỏa cao, bám sát định hướng phát triển không gian theo 3 cực tăng trưởng của tỉnh.

Hình thành mạng lưới giao thông công nghiệp - đô thị

Thi công tại công trình đường nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại cực tăng trưởng phía bắc tập trung ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông động lực, hạ tầng công nghiệp - logistics, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics của tỉnh và khu vực. Trong đó, Dự án Tuyến đường ven biển đoạn từ ĐT.651 đến xã Vạn Ninh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành trục giao thông ven biển liên tục tại Bắc Vân Phong kết nối các khu vực: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng với các khu chức năng trong Khu Kinh tế Vân Phong. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liền mạch với tuyến đường ven biển Vạn Ninh đi Ninh Hòa, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển của tỉnh, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và logistics ven biển; tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong.

Bên cạnh đó, các dự án tuyến đường trục Bắc - Nam dọc Quốc lộ 1 kết nối Khu Công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng đến Khu đô thị Nam Vân Phong, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 5... được đầu tư nhằm hình thành mạng lưới giao thông công nghiệp - đô thị đồng bộ. Qua đó, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ hậu cần cảng và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực Nam Vân Phong và Ninh Hòa. Một số dự án như: Tuyến đường trục Bắc - Nam kết nối KCN Ninh Diêm và Ninh Thọ; tuyến đường ngang kết nối KCN Ninh Thọ, KCN Ninh Diêm 1 và KCN Ninh Diêm 2; tuyến đường giao thông ven biển đông Ninh Hòa… góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics.

Đầu tư các dự án động lực

Đối với cực tăng trưởng phía nam (Phan Rang - Cà Ná), trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung đầu tư các dự án hạ tầng giao thông động lực, hạ tầng liên kết vùng, logistics phục vụ phát triển kinh tế biển, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển không gian, tạo nền tảng hình thành cực tăng trưởng mới phía nam của tỉnh. Trong đó, Dự án Tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc Nam - sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch Quốc gia Ninh Chử giữ vai trò hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối đồng bộ giữa đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, sân bay Thành Sơn, ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống đường ven biển và Khu du lịch Quốc gia Ninh Chử. Việc đầu tư dự án tạo điều kiện tăng cường liên kết giữa khu vực trung tâm đô thị phía nam với các KCN, khu năng lượng và hệ thống cảng biển khu vực Cà Ná.

Bên cạnh đó, Dự án Hạ tầng giao thông liên vùng kết nối từ Cảng biển tổng hợp Cà Ná lên các tỉnh khu vực nam Tây Nguyên góp phần hình thành hành lang logistics liên vùng giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phục vụ vận chuyển hàng hóa, thiết bị công nghiệp. Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ven biển từ Cảng tổng hợp Cà Ná đến Nhà máy Điện hạt nhân số 1 và tuyến đường ven biển từ Quốc lộ 1 đến Nhà máy Điện hạt nhân số 2 được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển các trung tâm năng lượng quốc gia, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa cảng biển, KCN, khu năng lượng và hệ thống giao thông đối ngoại. Dự án Đường liên xã ven Đầm Nại qua địa bàn phường Ninh Chử, xã Ninh Hải và xã Xuân Hải góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, du lịch sinh thái và kinh tế biển khu vực Đầm Nại…

Hoàn thiện hạ tầng khung đô thị hiện đại

Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được nâng cấp, cải tạo.

Đối với cực tăng trưởng trung tâm (Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh), trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến tập trung ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị có tính kết nối và lan tỏa cao. Các dự án được lựa chọn cơ bản tập trung vào hoàn thiện hạ tầng khung đô thị, mở rộng không gian phát triển Nha Trang - Diên Khánh - Cam Lâm - Cam Ranh, tăng cường kết nối với Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và các khu vực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch trọng điểm.

Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư Dự án Chỉnh trang hạ tầng khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nhằm góp phần nâng tầm diện mạo đô thị biển Nha Trang theo định hướng đô thị du lịch biển quốc tế. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng “mặt tiền biển” hiện đại, gia tăng giá trị đất đai, nâng cao sức cạnh tranh của đô thị Nha Trang. Ngoài ra, nhóm dự án hạ tầng giao thông chiến lược như: Đường Vành đai 3; đường giao thông liên vùng Diên Khánh; đường kết nối Quốc lộ 1 đến Hương lộ 39... giữ vai trò hình thành khung hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu vực.

Đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trong quá trình xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh nhận thấy nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng rất lớn, trong khi khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công của địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những điểm nghẽn chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công của nhiều dự án. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch; duy trì kiểm tra thực địa, giao ban tiến độ đối với từng dự án trọng điểm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới; chỉ đưa vào kế hoạch và bố trí vốn cho các dự án có khả năng triển khai và giải ngân theo tiến độ.

Việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại 3 cực tăng trưởng bảo đảm bám sát định hướng phát triển không gian, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu, hạ tầng kết nối, chỉnh trang đô thị, môi trường, du lịch và dịch vụ có tính lan tỏa cao. Qua đó, góp phần hình thành trung tâm đô thị lõi cấp cao, trung tâm dịch vụ - du lịch - logistics, hàng không hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.