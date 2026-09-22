Tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá

Theo đó, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh; tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu.

Các lực lượng tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hoạt động giao dịch, mua bán qua mạng xã hội, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa. Công tác kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, đúng chức năng, thẩm quyền, tập trung vào địa bàn, tuyến, đối tượng có nguy cơ cao hoặc có thông tin, dấu hiệu vi phạm, tránh kiểm tra dàn trải, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Đối với lực lượng Công an, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, xác định các đối tượng, đường dây, ổ nhóm, địa điểm có dấu hiệu vi phạm; chú trọng các phương thức giao dịch trên không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản, thường xuyên thay đổi thông tin và phương thức giao nhận hàng hóa. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh quá trình điều tra, xử lý theo quy định.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở và các địa bàn có nguy cơ phát sinh hoạt động vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới; phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chi cục Hải quan Khu vực XVI tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, hành lý thuộc phạm vi quản lý; chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá và các sản phẩm liên quan qua cửa khẩu.

Sở Công thương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai của các lực lượng, địa phương; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường quản lý thị trường nội địa, kiểm tra có trọng tâm các cơ sở kinh doanh, kho, điểm tập kết có dấu hiệu vi phạm, chú trọng hoạt động chào bán, kinh doanh trên mạng xã hội, nền tảng số.

UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng tại cơ sở tăng cường nắm địa bàn, rà soát các cơ sở kinh doanh, kho, điểm tập kết có nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán, tàng trữ thuốc lá trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhất là tại địa bàn biên giới, trong quản lý đối tượng, phương tiện, tuyến đường có nguy cơ bị lợi dụng để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao hoặc có thông tin, dấu hiệu vi phạm; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng thành viên, tránh chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra.