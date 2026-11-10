Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiềm năng, lợi thế và nhu cầu lớn của tỉnh

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra khu thực hành, thí nghiệm tại Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: X.P

Trường đại học Quảng Bình được thành lập năm 2006 là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Trị. Trường có 14 đơn vị (gồm 6 khoa, 1 viện, 6 phòng và 1 trung tâm) với 182 viên chức, người lao động. Đây cũng là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (53%).

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát thực tế khu vực đào tạo của Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: X.P

Theo báo cáo của nhà trường, tính đến ngày 5/11, đơn vị đã thanh toán số tiền nợ lương, phụ cấp hơn 3,2 tỉ đồng; hoàn tất nợ đọng bảo hiểm xã hội. Công tác trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn trong năm 2026 được đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Dự kiến, sau khi sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, trường sẽ có quy mô đào tạo đa ngành, đa trình độ bao gồm 17 ngành đại học chính quy; đào tạo đại học liên thông, vừa làm vừa học, từ xa; đào tạo trình độ cao đẳng và giáo dục phổ thông liên cấp (tiểu học, THCS, THPT).

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra khu thực hành, thí nghiệm tại Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và nhà trường đã có một số trao đổi, đề xuất, định hướng về việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; liên kết đào tạo, mở rộng hợp tác; tăng tính tự chủ; bố trí nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Sau khi đi khảo sát thực tế khu vực đào tạo, thực hành, thí nghiệm và nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trường đại học Quảng Bình, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức sâu sắc về sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới, từ đó chuyển hóa những kỳ vọng, định hướng của tỉnh thành hành động cụ thể, tạo nên một cuộc đổi mới thực chất, toàn diện trong hoạt động của nhà trường. Sự thay đổi trước hết phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức và quyết tâm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để xác định lại vị thế, định hướng phát triển và cơ cấu ngành nghề đào tạo. Trong đó, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và nhu cầu lớn của tỉnh trong thời gian tới, như: Năng lượng tái tạo, điện gió, bảo trì, bảo dưỡng tua bin gió; công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, chế biến sâu khoáng sản, cơ khí chính xác, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, trước nhu cầu dự kiến từ 12.000-15.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực năng lượng những năm tới, nhà trường cần chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Trường đại học Quảng Bình cũng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị hiện đại, xây dựng mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Việc nâng mức độ tự chủ phải gắn chặt với chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch phát triển cụ thể trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo có uy tín của khu vực Bắc Trung bộ, nhất là trong các lĩnh vực điện, năng lượng và bán dẫn.

Lãnh đạo Trường đại học Quảng Bình báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, nhà trường khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm chậm nhất đến ngày 1/1/2027 có thể vận hành ổn định theo mô hình mới; nghiên cứu cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đa dạng hóa ngành nghề và loại hình đào tạo; đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đổi tên trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tầm vóc và định hướng phát triển mới; nghiên cứu thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó chú trọng các trung tâm học liệu, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu và quản trị nhà trường.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, tham mưu giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài, tạo điều kiện để nhà trường ổn định tổ chức, phát huy tiềm năng và nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu phương án hỗ trợ nhà trường sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, sự đổi mới của nhà trường không chỉ là yêu cầu tự thân mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển của địa phương. Tỉnh sẽ quan tâm, hỗ trợ tối đa để nhà trường đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thể hiện quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt; chủ động nắm bắt thời cơ, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội, qua đó đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh trong giai đoạn mới.