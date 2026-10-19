Tập trung đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân nhập viện nghi ngộ độc khí

Sáng nay 19/10, một vụ việc nghi ngộ độc khí Clo xảy ra tại xã Thượng Phúc, TP Hà Nội, khiến 42 người phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h sáng người dân xung quanh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn và khí màu vàng bốc ra nồng nặc tại một xưởng ở thôn Đình Tổ.

Vụ việc khiến một số gia đình hàng xóm và công nhân thuê trọ gần đó bị ảnh hưởng. Họ nhanh chóng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, tính đến chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí.

Trong số này, 6 người (cả người lớn và trẻ em) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Đa số các bệnh nhân hiện tương đối ổn định.

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc khí nặng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại đây tiếp nhận 4 bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc khí vào cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp nặng phải thở máy. Hai trường hợp này có tổn thương mắt, mất thị lực 1 bệnh, sốc và tổn thương phổi nặng.

Theo Trung tâm Chống độc, nơi đây nhận được thông tin hiện có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín chuyển nặng phải thở máy, khả năng 2 bệnh nhân này cũng chuyển lên Trung tâm chống độc trong thời gian tới.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình, nghi ngờ khí clo. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra về loại khí gây ngộ độc này.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, để đáp ứng tình huống bệnh nhân nhập viện hàng loạt, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã huy động tối đa nhân lực cho khoa cấp cứu; đồng thời huy động trang thiết bị và phương tiện để tiếp nhận, thăm khám, phân loại và xử trí người bệnh.

Trong quá trình phân loại, những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng sẽ được theo dõi, can thiệp và chuyển tuyến kịp thời. Theo Ban Giám đốc bệnh viện, việc cấp cứu và điều trị được bệnh viện tập trung ưu tiên cao nhất, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân.