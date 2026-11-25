Không chỉ xuyên đêm hỗ trợ 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết được chuyển đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội ngay trong tối 24-11, sáng hôm sau, giữa những căn phòng còn chưa kịp thu xếp đồ đạc, sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, lực lượng Công an và các đoàn thể đã hiện diện bằng những hành động giản dị, thiết thực, giúp người dân vơi đi phần nào lo lắng sau sự cố bất ngờ...