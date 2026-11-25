Tập trung đảm bảo nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân
Sáng 25/11, tại phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc với cử tri các phường: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, đại diện lãnh đạo thành phố, các phường và cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-trung-dam-bao-nguon-luc-nang-cao-doi-song-nhan-dan-246261125152025843.htm