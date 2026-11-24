Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Vụ nổ tại Hà Nội: 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực

Chiều tối 24/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi thăm các nạn nhân trong vụ nổ tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Vụ nổ sáng cùng ngày đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến 13h00 ngày 24/11 có 16 nạn nhân, trong đó: 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; ân cần thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện; đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân; yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ nổ…

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng, các bệnh viện huy động, tập trung tối đa nguồn lực, bao gồm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị.

Các bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị; tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương.

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công điện gửi: Các Bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu:

Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2026, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu xác định có 03 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến như sau:

1. Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

2. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

3. Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ… Đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ nổ

Trưa 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng đang tập trung cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ nổ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác cứu nạn vụ nổ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết

Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội), nghi liên quan đến bình gas. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h giờ 05 phút ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ sập nhà

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động các phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Cụ thể, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 được điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Lãnh đạo công an Thành phố trao đổi phương án cứu nạn tại hiện trường

Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

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Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, trong đó có lực lượng Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy

Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.